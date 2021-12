PRAVE BEBU?! AKO NAM DETE BUDE RUŽNO, OSTAVIĆE ME! Barbara šokirala Darka, pevač odmah javno zakukao (VIDEO)

Pevač Darko Lazić i Barbara Bobak veoma su aktivni na društvenim mrežama gde objavljuju zajedničke video snimke, a poslednji je iznenadio mnoge.

- Kaže - ostaviće me ako joj napravim ružno dete! Ako me bude ostavila ide ceo snimak! - napisao je Darko u videu u kom se čuje kako ona spominje to što je napisao.

foto: Printscreen

Barbara se ismejala zbog ovog njegovog poteza, dok je njemu, po svemu sudeći, ovaj njen potez bio simpatičan.

foto: Printscreen

Podsetimo, Darko i Barbara Bobak otkrili su da planiraju bebu.

- Naravno da planiramo dete! Ali, takve stvari se ne planiraju nešto preterano. Pričali smo o tome Barbara i ja - rekao je Darko u "Pulsu Srbije".

Lazić je naveo da će za "treću sreću" ići po redu, s obzirom da je u njegovom životu prvo "dolazilo" dete, pa brak.

- Bože zdravlja, dete ćemo malo kasnije. Ovaj put ćemo da idemo redom. O prošlosti sve najbolje, ali je budućnost bitnija - istakao je Darko.

00:08 darko AKO NAM DETE BUDE RUŽNO, OSTAVIĆE ME! Barbara šokirala Darka, pevač odmah javno zakukao

Bonus video:

02:28 ŽELIMO DETE! Lazić otvoreno o planovima za budućnost sa Barbarom