POSTOJAO JE SAMO JEDAN ČOVEK U NJENOM ŽIVOTU PRE STEVE, ALI TO NIJE MUHAREM! Oglasio se sin Esme Redžepove zbog odnosa sa pevačem

Pevač Muharem Serbezovski svojevremeno u svojoj ispovesti za Kurir ispričao da je više od pet decenija bio ludo zaljubljen u pokojnu Esmu Redžepovu.

Naime, on je 2018. ispričao da je u mladosti zaljubljen u nju, ali da ni ona nije bila ravnodušna prema pevaču.

Sada se tim povodom za Kurir oglasio sin Esme Redžepove, Simeon Atanasov koji tvrdi da pevačica nije podnosila Serbezovskog.

"Kao dete koje je živelo sa Esmom Redžepovom skoro 40 godina, i koje sve zna, želim da kaže moja majka imala bilo kakvu vezu sa Muharemom Serbezovskim. Ja ne znam dali je Muharem dao ovakvu izjavu, ali znam da Esma i on nisu bili u dobrim odnosima zbog toga što je on celog svog života uzimao Turske pesme te ih je prepevao, dok je moja majka bila ka stavu da se pevaju čiste romske pesme. Postojao je samo jedan čovek pre Steve Teodosievskog, ali to nije bio Muharem", naveo je on.

Podsetimo uskoro će se navršiti pet godina od smrti pevačice koja je svoj život posvetila muzici i radu, a uz to zajedno sa svojim suprugom iškolovala 48-oro usvojene dece.

