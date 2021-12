KOŠARKAŠ CRVENE ZVEZDE SA URAGANKOM U VEZI: Evo ko je osvojio srce vatrene Ivane Nikolić! (FOTO)

Košarkaš Crvene zvezde, Majk Cirbes, kako se šuška, je uspeo da osvoji srce Ivane Nikolić, članice grupe "Hurricane", a u prilog tome govore i činjenice da se atraktivna Uraganka sinoć pojavila na utakmici u Pioniru gde je iz prvog reda bodrila naše košarkaše, kao i to da se međusobno prate na Instagramu.

foto: Printskrin/Instagram

Naime, Crvena zvezda je sinoć ostvarila pobedu nad Olimpijakosom u 14. kolu Evrolige, a Ivana Nikolić je bodrila svog dragog iz prvih redova u Pioniru.

Zgodna Uraganka privukla je veliku pažnju posetilaca ovog meča, te su je mnogi gledali i uzdisali za njom, dok je ona delove atmosfere objavljivala na svom Instagramu.

foto: Printskrin/Instagram

Ivana i Majk se takođe prate međusobno na Instagramu

Inače, Ivana je nedavno izjavila da bi volela da sarađuje sa Milošem Bikovićem.

"Volela bih da nešto radimo sa Milošem Bikovićem. Ne znam da li je on slobodan ili zauzet, ali to za saradnju nije ni bitno. Znam da tražimo glumca za novi spot, a ko će to biti odlučiće reditelj. Super bi bilo da posle Baće to bude Petar Maraš. Sviđa mi se njegov lik u 'Južnom vetru'", kaže Ivana za Informer.

"Volela bih da dobijem poziv za nastavak serije ili filma 'Južni vetar' i vrlo rado ću se odazvati ukoliko se to desi. Pevanje mi je profesija, a bilo bi lepo da se oprobam i u glumi", dodala je.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

03:33 BEZ DLAKE NA JEZIKU: Ksenija jasno rekla ime i prezime DEČKA, Sanja odgovorila da li se OPERISALA, a Ivana spomenula PREVARU