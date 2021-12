ANA NIKOLIĆ OD UMORA PALA NA POD, PA ZAKUKALA: Vi mislite da je meni lako?! (VIDEO)

Pevačica Ana Nikolić pokazala je kako vežba u svom domu.

foto: Printskrin/Instagram

Naime, ona je vežbala sa tegovima, međutim od premora je pala na pod i požalila se fanovima.

foto: Printskrin/Instagram

- Vi mislite meni je lako? Za danas je dosta - poručila je pevačica u videu.

Podsetimo, mediji su pisali da između Ane i Nataše nisu dobri odnosi, i da vlada netrpeljivost, kao i da je uzrok tome Natašin duet sa Rastom.

foto: Printskrin/Instagram

Međutim, Nataša je na to stavila tačku.

- Čula sam od tvojih kolega za to, ali ja nikada nisam imala neprijatnost sa njene strane, niti mislim da za to ima prostora. Konstruisane su bez veze priče, koje su me dovele u neprijatnu situaciju. Stefan i ja smo u prelepom poslovno-privatnom odnosu. Tu nema prostora za te priče. A sad ne možeš da popiješ kafu sa nekim zato što će neko nešto da iskonstruiše. Mene to toliko nervira da ti to ne mogu opisati. I baš me briga, piću kafu s kim želim, jer ja stvarno nemam zašto da se brinem. Sa Anom sam se videla u jednoj situaciji, prošle smo jedna pored druge, ali je povod bio jako tužan, tako da to nije bilo prikladno mesto. Nije mi se javila, ali možda me nije videla - rekla je Nataša.

foto: Nemanja Nikolić, ATAImages

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:15 LJUDI NE IZMIŠLJAJTE TOPLU VODU I VAKCINIŠITE SE! Ana Nikolić usijala mreže snimkom sa VAKCINACIJE: Jao, JAK UBOD! (VIDEO)