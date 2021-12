DUGO ČUVANA TAJNA! BIVŠI MUŽ LEPE LUKIĆ OTKRIO: Edi Grant odlepio za Slađanom Milošević pa tužio Boru Čorbu

Edi Grant (72), nekada najveća svetska rege zvezda, bio je ludo zaljubljen u Slađanu Milošević, otkriva za Kurir bivši muž Lepe Lukić Vladimir Perović. Nekadašnji estradni menadžer je 1985. godine bio među organizatorima koncerta jedne od najvećih pop zvezda u beogradskoj hali Pionir. Glavni za dovođenje Granta bio je Radomir Krkić, u to vreme direktor "Jugodiska", koji je objavljivao Edijeve ploče u Jugoslaviji.

- Bio sam suorganizator Edijevog koncerta u hali Pionir. On je zbog Slađane ostao pet dana duže u našoj zemlji. Nas dvoje smo se tada družili, ona je bila velika zvezda, mlada, atraktivna, lepa, imala je oko dvadeset i nešto godina. Uoči koncerta kažem ja njoj da idemo zajedno na taj spektakl. Naravno, pristala je. Stigli smo kod hale i došli do bekstejdža. Ona obukla mrežaste čarape, drikere, cela hala, kad ju je videla, okrenula se za njom. Stajali smo sa strane i Edi, kad je video Slađanu, zanemeo je od njene neobične lepote. Ona govori perfektno engleski, a Edi se debelo zatreskao u nju - priseća se Perović. Vlada kaže da je zahvaljujući tome što je Edi Grant produžio boravak u Beogradu nastao čuveni hit Riblje čorbe "Amsterdam", u kom i Grant učestvuje.

- Jedno veče je Edi došao u "Dugu", a tada su sa mnom bili Bora Đorđević i Oliver Mandić. Upoznali su se sa Edijem, Bora i on su se na prvu skapirali. Đorđević mu kaže da ima jednu novu pesmu, ali da je nije završio. Uspeli smo da ga nagovorimo da presluša pa smo otišli u studio. Posluša Edi tu pesmu i kaže: "Ne tako, nego ovako." Tonac usnimi kako pevaju i Bora objavi to na svojoj ploči. Nastao je pravi haos. Kad je izašla ploča, Edijevi menadžeri iz Amerike su tužili. Morali su da povuku ploču.

Znate šta to znači. Grant je otpevao celu strofu, tada nisu kod nas bila autorska prava kao u Americi. Tada je to bio neverovatan uspeh. Ne znam koliko je PGP platio odštetu i kako su to ispeglali, to je davno bilo - zaključuje Perović.

Edi Grant se u Beogradu obreo i u junu 2013. kao veliki ljubitelj fudbalskog kluba Partizan. Tada je bio njihov gost i tom prilikom dobio crno-beli dres s brojem 10 i svojim imenom na njemu. Ispričao je da je ljubav prema Partizanu bila na prvi pogled, ali Slađanu nije pominjao. Ni Boru Čorbu.

