PRVA SAM JAVILA DA JE SLOBA PAO! Slađana Milošević otkrila DRAMATIČNE MOMENTE u noći 5. oktobra BILI SMO NA BALKONU DO JUTRA!

Pevačica Slađana Milošević već decenijama privlači pažnju javnosti. Nedavno je bila inspiracija poznatom modnom kreatoru, a o svom životu i radu govorila je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Ona se prisetila i petooktobarskog prevrata, čiji je bila učesnik, pa je otkrila kako se danas seća tog događaja.

foto: Kurir televizija

- Bilo je jako dramatično. Ja sam se 5. oktobra nalazila na balkonu Skupštine i održavala pažnju milion i po ljudi. To je sve bilo spontano, nismo znali šta će se dešavati iz sekunde u sekund. To je trajalo celu noć. Ja sam najavila da se dogodio prevrat, prva sam najavila da smo promenili vlast. Imali smo veliku želju da je promenimo i svi su imali pozitivan stav. Svi smo se ujedinili oko jednog cilja, nažalost nismo dobili ono što smo želeli, ja sam za ono društvo koje će jednog dana biti elektronska demokratija. To mora da se dogodi, ili će večito ostati konflikt - kaže Slađana.

Kurir.rs

Bonus video:

00:08 OGLASILA SE SESTRA NATAŠE BEKVALAC: Otkrila kako se pevačica oseća nakon sudara sa KAMIONOM! Zbog ovoga MORALA da ostane u bolnici