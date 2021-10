ŠVALERI KOJI SU SE JAVNO OBRUKALI! Varali žene, a njihove LJUBAVNICE bile su mlađe i više od 20 godina! RIJALITI BRUKA

Kristijan Golubović, Marko Janjušević Janjuš, Nenad Aleksić Ša i Sloba Radanović u rijalitiju su prevarili svoje supruge!

Pod našim estradnim nebom našli su se mnogi koji su uproko zabrani rešili da se upuste u ljubavne afere i podlegli jakim strastima i emocijama koje su osećali.

Veza Slobe Radanovića i Lune Đogani bila je prva afera koja je potresla rijaliti svet, a njihova ljubav započela je u "Zadruzi 1". Radanović je tada bio u braku sa Kijom Kockar, koja nije učestvovala u rijalitiju. Sloba i Luna započeli su svoju romansu uprkos činjenici da je njega Kija čekala kod kuće. Sloba je nakon rijalitija priznao da se oseća loše zbog prevare, te da se stidi toga, ali je rekao i da su ljudi živi i da prave greške.

- Stidim se mnogo toga. Naravno da se stidim onoga što se desilo u ''Zadruzi''. Tada sam se tako osetio u rijalitiju, svi smo mi živa bića, grešimo ili ne grešimo. Gledam da učim na tuđim greškama, a ne samo na svojim - rekao je Sloba.

Nakon njihove afere, krenule su i mnoge druge, a možda je najupečatljivija bila afera Marka Janjuševića Janjuša i Ane Korać. Janjuš i Ana krili su svoju aferu u "Zadruzi 1", te niko nije znao šta se između njih zaista dešava. Pretpostavlja se da je Janjuš sve krio jer je tada bio oženjen Enom, sa kojom ima i ćeku Krunu. Janjuš je u "Zadruzi 4" pričao o Ani i tada otkrio sve, te je Anu dizao u nebesa, govoreći da je ona kraljica.

- Ana Korać i ja smo imali avanturicu, malu i slatku. Svi su videli kakve smo snimke imali, šta smo radili i kako smo funkcionisali- rekao je Janjuš u "Zadruzi 4" o odnosu sa Anom, a tom prilikom progovorio je i o odnosu sa Majom Marinković te je rekao da su mu silikoni došli glave.

Međutim, za razvod Janjuša i Ene, nije kriva Ana, već njena ljuta suparnica Maja Marinković, sa kojom je Janjuš javno prevario svoju suprugu. Odnos Janjuša i Maje završio se nakon dve sezone "Zadruge", nakon što su se Janjuš i njen otac Taki posvađali poslednje veče rijalitija, a zadrugar je nakon toga obnovio odnos sa svojom prvom rijaliti ljubavlju.

Nenad Aleksić Ša, čak je u dva navrata povredio svoju bivšu suprugu Ivanu Aleksić, a drugi put, kada se smuvao sa mladom Tarom Simov, bio je koban za njihov brak. Ša je tada govorio o tome koliko je loš odnos imao sa Ivanom, te da ga njegova izabranica nikada nije razumela, a da je strast između njih opala sa godinama.

- Pokušavali smo i radili na tome da imamo dete. Meni je to jedina i najveća neostvarena želja. I evo sad kad pričam sve, moram da kažem da mi je Ivana u jednom trenutku rekla: "Možda mi još nismo ni spremi za dete". Svodilo se naše vreme na to da ja sedim u salonu, čekam da završi posao i onda kući, kokice i film, pa legnemo da spavamo. Al' kad kažem spavamo - spavamo. Radila je dosta i pričala je da je umorna. Falile su mi neke stvari u braku. Legnemo i spavamo. Nema ništa, samo spavamo. Kad je bio period korone bili smo stalno u kući i mi smo se ponašali kao da ne podnosimo jedno drugo. Smetalo mi je što nismo intimni. Razmišljao sam stalno o tome da zaradim pare i putovao sam i radio. Ona je finansijski doprinosila u braku. Radila je dosta u salonu. Sve ređe i ređe smo bili intimni. Čak sam joj i rekao: Nemoj da odem i sa strane da tražim nešto" - govorio je reper tada.

Veza sa Tarom, iako turbolentna čini se zaista je vratila Ša u život, te je reper pored nje bio srećan. Kao i Ša i Kristijan Golubović našao je sreću pored mlađe devojke. Naime, Golubović se u "Zadruzi" zaljubio u Kristinu Spalević, te ju je obasipao pažnju uprkos činjenici da ga kod kuće čeka žena Ivana. Kristijan je jako srećan sa Kristinom, a njihova veza, za razliku od Nenadove i Tarine veze, ali njegova sreća nije beskrajna, jer je otkrio kakve su posledice prevare, a to ga je jako zabolelo:

- Ja smatram da je trudnoća ozbiljna stvar i tu ne sme da bude dileme kada je u pitanju brak. Nikad nisam bio za vanrabračnu decu, ukoliko dete nema jednog roditelja, onda je to siroče. Uvek moraju dva roditelja da postoje. Međutim, ja sam bio u zajednici 27 godina, nikad nisam gledao papir, a kad se trudnoća desila, Danijelu majku mog sina odmah sam oženio. Zna se šta majka prenosi,a šta otac i to mora tako da bude. Opet ja sam javno prevario suprugu i to je sa sobom povuklo mnoge druge stvari - rekao je Golubović.

Kristijan, Ša i Janjuš izabrali više od dvadeset godina mlađe ljubavnice Afere koje su tresle "Zadrugu 4" nisu bile sporne samo zato što su bile afere, i što su supruge ovih muškaraca sedele kod kuće i čekale svoje muževe da se vrate, već i zato što je između njih i njihovih mladih ljubavnica zaista velika razlika u godinama.

Naime, dok Kristijan ima 51. godinu, Kristina ima svega 23. Sa druge strane, Tara Simov ima 21, a Maja Marinković 24., dok je Ša proslavio 41. rođendan, a Janjuš je napunio 36 godina.

