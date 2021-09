KIJA KOCKAR O PERIODU KADA JU JE SLOBA RADANOVIĆ PREVARIO: Naučila sam tada koliko sam SLABA i koliko sam JAKA! Ja sve PAMTIM!

Pevačica Kristina Kija Kockar se prisetila Zadruge 1, kada ju je tada prevario Slobodan Radanović sa Lunom Đogani.

"2018. sam poobedila i izašla iz rijalitija. Ja sam sve to znala, znala sam da budem strpljiva i da taktiziram. Naučila sam koliko sam slaba i koliko sam jaka. Smatram da sem te velike stvari koja se desila između mene i Slobodana, sve ostale neke svađe su meni smešne. Kada vidim svađe oko hrane, to nije smešno, Nama je smešno kad gledamo. Ja sve pamtim, ljudi me podsećaju", rekla je Kija i dodala:

"Setim se i sama mnogih stvari, ali bilo je ružnih stvari i posle. Nešto se nikad nije snimilo, nije Zadruga ostavila toliko ružan utisak na mene koliko ono što se dešavalo posle. Ne kažem da je non stop bilo savršeno, imala sam i ja greške, ali ništa što bi povredilo druge ljude. Mogu slobodno da kažem da nikome nisam učinila zlo kada sam bila unutra i kada sam izašla", rekla je Kija a onda otkrila da uskoro putuje za Ameriku.

"Kija ide u Ameriku i idem na odmor. Konačno sam dobila vizu, a kada se vratim bacam se na posao", zaključila je Kija u emisiji "Premijera Vikend specijal".

