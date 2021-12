GOCA KAO VIOLINA, JA PORED NJE PATULJAK! ŽIVELO SE 300 NA SAT: Zlata ispričala kako se u prošlosti provodila sa koleginicom! HIT

Goca Božinovska i Zlata Petrović godinama unazad su najbolje prijateljice, a sada su progovorile o detaljima iz prošlosti.

Njih dve su u emisiji "Ami Dži šou" ispričale anegdoe i nasmejale sve u studiju.

foto: Printscreen/Ami G show

- Mi smo uživale u vašim godinama. Uživajte trista na sat, nema tih godina, one se više ne vraćaju. Trista na sat se živelo, skromno fino, ali živelo se! ''Nana'' je zadnja stanica, zato što smo volele da budemo na Banovom Brdu. A moja Gordana ceo život žena violina, a ja za njom kao patuljak ceo život. Ona sedi pored jednog čoveka, kao sardine smo napakovani. I ona sa njim priča i smeška se. Nije prošlo pola sata, ona mene za ruku i kaže: ''Bežimo!''. Kaže ''Ovaj neki ludak, svašta će da nam radi!''. Ja kažem: "Ma sedi bre, glumim heroja", on ode u WC, i ona me uhvati za ruku i mi bežimo, jedva se izvlačimo, a on se vraća iz WC, a ona kako mu je videla facu prodere se: ''Ne bežimo! Ne bežimo!'' - priča Zlata kroz smeh.

- Prvo je lepo pričao, a onda je u momentu prebacio: ''Nigde vi ne idete!'' - dodaje Goca.

foto: Printscreen/Ami G show

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

03:19 NISAM RODITELJ KOJI BI DA IMA SINA! Goca iznenadila odgovorom GLUPOST I BEZOBRAZLUK UVEK IDU ZAJEDNO