DA SE NAJEŽIŠ Zlata Petrović se SLOMILA pred kamerama! Otkrila istinu o BIOLOŠKOM OCU i kako je izgubila PRVO DETE: To je moj greh

- Život je hteo tako kako je išao, nisam nikad imala spisak želja... Rodila sam se, dobila sam tu neku jačinu, ja jesam niska žena, ali imam tu neku jačinu da se i sama pitam nekad odakle mi ta snaga. Shvatila sam kroz vreme da život nije uopšte lak. Jako malo plačem zbog sebe, ali najviše sam plakala kada sam izgubila svoje roditelje, ali i kada sam se razvodila od svojih muževa. Tu bol i tugu ne mogu da uporedim ni sa čim drugim. Razvod je jednostavno što morate da preživite, da otpatite, nema šanse koliko se smejali da vam bude lako - priča Zlata u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Petrovićeva se osvrnula i na svoje detinjstvo, pa progovorila o majci, koja je bila poročna.

- Poželela bih svim generacijama moje detinjstvo. Kada nemaš mnogo, ti ideš da ostvariš to što nemaš i boriš se. Nismo bili mnogo siromašni, mama je pevala, očuh je svirao, ali mama je volela kocku. Jedan dan smo imali džak para, drugi dan ni cvonjka. Takav kod je imala... Ona je bila sve! I domaćica, i majka, sve, ali mora da postoji nešto što ruši tu divnu sliku. Sada u ti poruci u neku ruku i moderni, ali tada to nikako nije bilo primer. Izgubila je sebe, izgubila je život, ali kada vratim film, tako je moralo da se desi. Nedosajala mi je majka, nije bila kući, pevala je, bila je odsutna... Falilo je te neke čudne ljubavi. Naravno da su nas roditelji grlili i ljubili, ali sve te stvari koje je morala majka da radi u kući, radila sam ja. Mesila hleb, hranila stoku... Ipak, nisam njenom željom krenula da pevam, niti svojom, već Božjom - kaže pevačica.

Zlata je otkrila i da se prvi put nije udala svojevoljno, već je taj brak bio isplaniran.

- Nisam se udala svojevoljno, u selu je bio običaj da se udaš za nekoga koga čak i ne poznaješ. To nije bio neko koga sam ja volela, u koga sam bila zaljubljena. Nisam ni znala da treba da se udam, samo su došli tri dana pre svadbe i rekli mi da ću se udati. Plakala sam, kukala na sav glas... Moja majka je Ciganka, to je tada tako bilo, sklapali su se brakovi, moji su gledali da su oni domaćini, da imaju lepo domaćinstvo, a opet, oni su gledali da imaju neku vrednu i lepu devojku. Udala sam se sa 15 godina. Nek mi ti ljudi oproste, i taj dečko, on sad ima svoju porodicu, ali tu nije bilo emocije - otkriva pevačica, pa nastavlja:

- Mene niko nije ništa pitao, ja plačem, ali nisam mogla protiv svojih roditelja. Ja ne znam ni kako izgleda to selo gde idem. Nisam znala šta će sa mnom raditi i šta će biti... Taj dečko je stvarno bio divan. Otkad sam se rodila i verujem da će tako biti do kraja života, ja uvek idem emocijom. I on je bio tada 15 godina, viđam ga povremeno i njegove ćerke, pozdravljamo se. On je čak možda i najklepši momak sa kojim sam bila, ali sam pobegla od njega, ostala sam trudna, pobegla sam u Beograd kod tetke, majka je shvatila da nema kud, i šta ću, ja svoj greh nosim do kraja života, ali htela sam da se otarasim toga i jedan otišli smo kod jednog čoveka u četvrtom mesecu da aboritram. To nije bilo pod anestezijom, bilo je na živo, ćutala sam i posle toga otišla u kafanu da pevam. Nikad neću zaboraviti zelenu boju, to dete je bilo maltene živo, žene znaju to, a ja sam bila u toj nekoj zelenoj haljini i samo je mleko krenula da teče iz mojih grudi... To je moj greh koji je samo moj, možda da sam bila u nekim drugim godinama to ne bih uradila, ali to je tada bilo presudno za moj život. Nakon toga je bilo ili pevanje ili da me ponovo udaju - zaključuje Zlata kroz suze.

Ona je ovom prilikom bez ustezanja progovorila o svim segmentima svog života,

- Mnogo sam tužna u poslednje vreme i kad čujem pesme mojih kolega i drugova, koje sam volela, a više ih nema - priča Zlata kroz suze.

Zlata je u ovoj ispovesti priznala da je abortirala kada se prvi put udala po nalogu porodice.

- To je moj greh, da sam bila u drugim godinama, možda bih rodila, ali to je bilo presudno za dalji moj život - otkriva pevačica.

Počela je da peva sa 16 godina:

- Majka mi je želela najbolje, htela je da se udam tamo gde je dobra porodica, da živim zdravo i normalno. Ispekla sam zanat i videla da je to moja budućnost, to je sudbina, to je život - priča Zlata,

Iskoristila je priliku da otkrije i urnebesnu priču o upoznavanju svog biloškog oca, što se desilo u njenoj 20. godini.

- Ja sam svog oca upoznala u svojoj dvadesetoj godini. Bio je Crnogorac iz ugledne porodice. Majka je bila jako ponosna žena i nije htela da čuje. Nema slučajnosti, on je sreo moju tetku posle dvadeset godina. Majci niakda nisam postavljala pitanja ''Gde je otac?'' i nikada nisam osuđivala i nikada neću - priča Zlata.

- Očuh mi je davao bezuslovnu ljubav. Postoje dobri ljudi, on mi je bio najbitnija muška osoba u životu. Ja sam se već udala za Hasana i rodila sina Mikija. Zamolio me samo da me pita nešto, rekao je ''Recite mi samo kako su vašeg oca zvali'', potala sam ''Zašto vas to interesuje?''... Pitao me ''Da li su tvog oca zvali Mile Crnogorac?'' i meni tu bude sve jasno. Od tog dana se više nikada nismo rastali. Strašno bežim od istine i ne čačkam kada znam da će me boleti. Nije meni falila ljubav, ali sam želela da vidim ko je taj čovek i kako izgleda - priča Zlata.

- Ubijena sam! Svi ljudi koji se rastaju, žao mi je kada moja deca kažu ''Pa nisi majko trebala to''. Ja svima govorim ''ljubavi'', željna sam ljubavi i ne mogu da kažem da je moralo tako. Da mi je možda ćerka ne bi mi možda postavljala takva pitanaj. Ja bih poginula zbog Peje i Hasana, jer su to očevi moje dece. Majci sam govorila ''Što si morala da me rodiš, ako već niste zajedno?'' - kaže Zlata.

- Imala sam brata po ocu, koji nije među nama. Mi smo bili takvi kao da nikada nikakav prekid nije bio. Do poslednjeg dana njihovog života sam bila tu - otkriva pevačica.

Za kraj je priznala da li je mogla da nadomesti igubljene godine bez oca.

- Nikada ne može da se nadoknadi izgubljeno, ta ljubav nikada ne može da se nadoknadi - zaključila je Zlata.

