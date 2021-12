POMAHNITALO SAM SKAKALA BIVŠEM PO AUTOMOBILU! Pevačica ŠOKIRALA, spremila OSVETU dečku jer nije došao na njen nastup!

Pevačica Maja Nikolić ispričala je kako se osvetila momku koji je bio njena velika ljubav i kojem je posvetila svoju pesmu.

Kako je zbog ljubavi uvek bila spremna na sve tako je svojevremeno svom partneru posvetila pesmu "Ubile me Dragane", a zatim ispred njegovog lokala snimila spot u kom je skakala po automobilu.

- To je bilo na snimanju spota u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali nisam pomahnitalo skakala po autu, zapravo sam skakala po jednom oldtajmeru. Ja sam to smislila kao osvetu jer moj partner nije došao na neki moj nastup i ja lepo snimim pesmu sa njegovim imenom i pustim u etar. Ali ono što je interesantno je što ga niko nije znao po imenu Dragan, jer mu je to bilo tajno, kršteno ime i od tog dana do dana današnjeg svi ga zovu Dragan. Uvek smislim osvetu koja je slatka, ali malo ti promeni sistem života - ispričala je Maja u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/I.B.

