ZARAD NOVCA PRODAJE MUŽA, VERU I OBRAZ Maja Nikolić OSULA PALJBU po Dalili, ni Cara nije ŠTEDELA: Zaslužio je ovo što mu se dešava

Dalila i Dejan Dragojević razveli su se zbog toga što, kako Dalila navodi, više ne oseća ljubav prema Dejanu i da se zaljubila u drugog muškarca. Dragojevićka je stupila u ljubavnu vezu sa Filipom Carem, sa kojim je uživala i imala odnose, sve dok nije ušla Filipova bivša devojka Maja Marinković, koja je, kako ona navodi, vratila ono što je njeno.

Sva ova dešavanja, kao i Dejanov odnos sa porodicom za Pink.rs prokomentarisala je pevačica Maja Nikolić, koja ih nije poštedela ni u jednoj reči.

- Jedino je Dejan ispravan dečko, a ako se pomiri sa Dalilom tu je kraj, ne gledam više. On na ovoj temperaturi pliva po jezeru zbog nje, pa dajte molim vas. Ne mogu da shvatim da se on još uvek lomi i da ima osećanja. Dalila je apsolutno neintresantna, nema ništa posebno, nit je zgodna, nit je lepa, pa treba zaraditi novac i honorar. Ona zarad novca prodaje muža, veru i obraz. Car je osoba koja ne bira i on je razočarenje za muškarce. Nit je zgodan, nit je lep, nit vaspitan. Maja se igra, postaviće ga na mesto, jer sve što je radila Janjušu, to će i njemu. Car je sve zaslužio ovo što mu se dešava - rekla je Maja.

Kada je reč o pomirenju Dejana Dragojevića sa svojim bratom Davidom Dragojevićem i celom porodicom, Maja Nikolić imala je da doda:

- Duboko ću se razočarati ako Dejan se pomiri sa Dalilom, jer sam mu ja dala vetar u leđa i posle mog komentara na Zadrugoviziji, on je tražio reč i tražio od Velikog šefa razvod. Ne može tako da se ponaša, da bude protiv svog brata, protiv svoje majke, zbog koga, zbog Dalile? On ne vidi da je ona ista Dalila, ali su to videli njegova mama i njegov brat. Dejan je labilan jako - zaključila je pevačica.

