POPOVIĆU, ZBOG ČEGA DOZVOLJAVAŠ DA NAS VIKI MALTRETIRA? Žiri napravio haos zbog jednog kadidata pevačice! Niko se ne slaže sa njom

Učesnik Zvezda Granda Uroš Kosić koji je bio u timu Viki Miljković predstavio se pesmama i osvojio četiri glasa stručnog žirija.

- Mislim da su četiri glasa za ovog kandidata i više nego dovoljna - rekla je Marija i zaključila da repertoar pesama takođe nije bio dobro izabran za ovog kandidata.

- A, šta je to falilo repertoaru? - pitala je Viki.

- Mislim da on Džeja nije mogao da donese nikako - rekla je Marija sa čime su se složili i ostali članovi žirija.

- On je to baš lepo otpevao - bila je uporna Viki.

- On je to otpevao lepo na svoj način, ali nije to Džej - rekao je Popović.

Međutim, Viki je nastavljala da kritikuje svoje kolege sa čijim se mišljenjem nije slagala.

- Popoviću, kako to da nas Viki maltretira pre nego što mi kažemo bilo šta? - piatala je Marija.

- Meni je Viki rekla: "Vrlo su dosadni, dosadno pričaju, pusti mene da ja kažem" - otkrio je Saša.

- Ne glasaju i dosadni su - odbrusila je Viki.

- Ja mislim da ovaj dečko bolje da je uradio kolut u napred nego što je pevao, bilo bi zanimljivije - rekla je Ana.

- To što je vama dosadno ne znači da on nije dobro otpevao - tvrdila je Viki.

- Violeta, nemoj da sumnjaš u naše uši - rekla je Bekuta.

- Ako i sledeći put budeš pevao ovako ja glasati neću - kazao je Bosanac koji je ipak dao glas ovom kandidatu.

