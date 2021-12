IMAM KUĆU U VALJEVU I STAN U BG, POMAŽE MI BEBISITERKA! Mia Borisavljević iskreno o mužu i MAJČINSTVU: Ne znam šta je bolovanje!

Muzički i bračni par Mia Borisavljević i Bojan Grujić u julu su postali roditelji druge devojčice Tee, a obaveze su podelili tako da mogu da se posvete i jedno drugom.

foto: Sonja Spasić

- Tek sada se osećam potpuno kompletno, baš sa dve ćerke jer sam sebe tako i zamišljala. Što se tiče obaveza i usklađivanja dva posla i dva deteta, uz dobru organizaciju i veliku pomoć majke ,bebi siterke i Bojana sve funkcioniše. Uvek imam vremena i za sebe jer srećna majka znači srećna deca i cela kuća, kaže pevačica za Blic i otkriva koliko joj suprug Bojan pomaže i da li postoje poslovi na koje mora da ga “tera”.

- Bojan mi najviše pomaže u poslu, kako muzičkoj karijeri tako i u fitnesu. On mi radi sve pesme, brine o muzičarima i velikom delu organizacije vezano za nastupe. Sve administrativne stvari vezano za fitnes su Bojanov deo posla. Što se kuće tiče on je tata onako kako želi i oseća, a ne kako mora i kako mu se naredi, iskrena je pevačica.

foto: Kurir Televizija

Mia se porodila u julu, a svi komentarišu kako je brzo vratila devojačku figuru i na društvenim mrežama je pitaju kako joj je to pošlo za rukom.

- Svaka žena nosi taj teret i to je prokletsvo svake žene. Hvala im na tim komentarima, dosta treniram i umerena sam u ishrani, mada daleko je to od idealnog, uvek ima na čemu da se radi, kaže Mia, koja još uvek ocu svoje dece nije rekla sudbonosno “da”, ali kako kaže to joj nije ni prioritet.

- Još uvek ne razmišljamo o braku, čini se da nema vremena za to i da je sve nešto drugo preče. Ljubav velika postoji, kao i poverenje i poštovanje, tako da to neguje odnos. Ne proveravamo jedno drugo jer ne osećamo potrebu za tim, ne izgovaramo jedno drugom ružne reči nikada koliko god da smo besni, otkriva pevačica tajnu jednog od retkih estradnih brakova koji traje.

foto: Printscreen/Instagram

Nedavno se u medijima pojavila priča da su se Mia i Bojan preselili u kuću njenih roditelja u Valjevu. Pevačica kaže da su tokom pandemije tamo provodili dosta vremena ali da se nisu preselili.

- Imamo kuću u Valjevu gde odlazimo često ali nismo se preselili. Živimo u Beogradu.

Iako je pandemija uticala na sve, Mia kaže da sada funkcioniše normalno uz mere opreza:

- Preležala sam koronu baš pre trudnoće i nekako sam smatrala da je od mene dosta i da bi mogla da me zaobiđe barem tih 9 meseci. Posle sam primila vakcinu i eto sad putujem i živim normalno.

Mia se i posle prvog, i posle drugog porođaja brzo vratila na scenu pa joj priče o porodiljskom bolovanju nisu bliske.

- Ja sam počela da nastupam mesec i po dana od porođaja, tako da to porodiljsko ne znam šta znaci, a imam dva deteta, kroz osmeh kaže pevačica.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/Blic/M.M.