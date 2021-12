Praznična putovanja po najpovoljnijim cenama Zanzibar, Hurgada, Ankara, Istanbul, Budimpešta Autobusom od 69€, avionom od 279€

Vreme je praznika i darivanja, zato častite sebe i svoje bližnje jednim lepim putovanjem. Takvom poklonu se svi iskreno raduju. Praznične cene paket aranžmana čekaju vas u Travelland-u. I još nešto, moguće je iskoristiti zamenski vaučer sa bilo koje destinacije!

foto: Promo

Nečije novogodišnje želje mogu biti već sada ispunjene. Dovoljno je da zamislite kako se u sred zime nalazite na nekoj prelepoj peščanoj plaži, i želja može vrlo lako da se pretvori u stvarnost... Ukoliko se naravno obratite na pravom mestu i u pravo vreme. All inclusive uslugu u Hurgadi, najpoznatijem letovalištu Egipta, po last minute ceni od 525 evra za 8 dana uživanja, nudi samo agencija „Travelland“. Avio polasci su zgodno zakazani pred Doček Nove 2022. godine i Božić – 28.12; 04.01. i 05.01. Taman da godina počne baš onako kako treba, hedonistički. Zanzibar je mesto koje mnogi svrstavaju u godišnje planove i želje, zato im treba pomoći da se oni i ostvare. Hoteli od 2* do 5* po najnižoj ceni od 1060 evra za 9 noćenja nalaze se na listi praznične ponude agencije „Travelland“. Boravak je planiran već s početka januara – od 03.01. do 14.01.2022.

foto: Promo

Kada je avionski prevoz u pitanju, zanimljive su i neke bliže destinacije. Novogodišnja ponuda po ceni od 339 evra za hotel sa 5* na 3 noćenja, odnosi se na glavni i drugi po veličini grad Turske – Ankaru. Ankara kao ekonomski, kulturni i turistički centar Turske kojeg krase brojne znamenitosti, vam pruža mogućnost da ga posetite već 30. decembra. Nema razloga za brigu oko snalaženja u ovakvoj metropoli jer je uz vas vodič koj će vam sve lepo objasniti na srpskom jeziku. Sigurni smo da ćete se vratiti samo sa lepim uspomenama na mesto i željom da mu se ponovo vratite. Onima koji su već isplanirali svoju novogodišnju noć, ukazuje se šansa za novu avanturu: Ankara avionom / 06.01.-09.01. / 3 noći, Hotel 5* = 279€ Nesumnljivo posećeniji grad od strane srpskih turista je definitivno Istanbul, to magično mesto koje iznova i iznova iznenađuje. S toga „Travelland“ ne propušta priliku da u svojoj ponudi ima i autobuski i avionski aranžman. Interesovanje je veliko, a poslednja slobodna mesta ostala su za sledeće polaske: 22.12.-27.12. / 3 noći, autobusom = 69€ 29.12.-03.01. / 3 noći, autobusom = 99€ 28.12.-03.01. / 4 noći, autobusom = 109€ 01.01.-06.01. / 3 noći, autobusom = 75€ 05.01.-10.01. / 3 noći, autobusom = 75€

foto: Promo

Metropola koja je podjednako lepa, a posebno dostupna ove zime je kraljica Dunava – Budimpešta. Započnite 2022. godinu baš tamo! Krenite 01. januara i užvajte u narednim prazničnim danima. 01.01.-04.01. / 2 noći, autobusom = 79€

Neka se sve želje ispune!

Rezervacije aranžmana možete ivršiti na adresi Dobračina 43, u Beogradu. A svakako agenciju “Travelland” zapratite i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst