ŠOK! TAJNO VENČANJE DARKA LAZIĆA I BARBARE?! Evo gde su rekli sudbonosno DA, oni su im BILI SVEDOCI za 200 €, mama Branka zatečena

Darko Lazić i Barbara Bobak venčali su se u Americi! Oni su već neko vreme na turneji, a posetu Las Vegasu, osim za nastup, iskoristili su i da postanu muž i žena.

“Njih dvoje baš uživaju u vezi, a odlični su i kao poslovni tandem. Zgrću velike pare na nastupima, a onda uživaju po gradu, izlaze, troše... U Vegasu su pevali jedno veče i ostali još jedan dan da se malo provedu. Kada su im prijatelji objasnili da u gradu postoje kapelice, gde svako može da se venča na spektakularan način, oduševili su se. Svako može da izabere ko će biti matičar - a najtraženiji su dvojnici Elvisa Prislija i Merlin Monro. Skoro svaki hotel nudi svoju temu, od gladijatora, preko zombija, junaka "Zvezdanih staza', ma šta ti padne na pamet. Te ceremonije koštaju od 150 pa do 1.000 dolara, zavisi koliko je raskošno. Kod njih su u 200 dolara bili uključeni Merlin i Elvis, pa su u šali rekli da im je to generalna proba pred pravo venčanje i svadbu u Srbiji”, priča izvor Sveta i dodaje da se majka Branka šokirala kad su joj javili, jer je mislila da je to pravi brak i da su to uradili mimo porodice i prijatelja, ali su joj sve objasnili.

