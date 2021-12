SANJA MARINKOVIĆ RAZVELA SE PROŠLE GODINE, A SAD JE GOŠĆA ISPROZIVALA: Fali ti S*KS! Evo kako je voditeljka ona odragovala!

Voditeljka Sanja Marinković prošle godine je stavila tačku na brak s Aleksandrom Uhrinom posle deset godina zajedničkog života.

Naime, oni oni su odlučili su da svako krene svojim putem, a iako se mnogo ranije spekulisalo o njihovoj krizi u braku, zvanično su se razveli 25. decembra prošle godine.

- Istina je, suđenje je zakazano za 25. decembar. Do tada ništa ne mogu da pričam, dok se ne okonča proces u sudu. Posle toga ćemo se čuti - rekla je tada Sanja za Kurir.

foto: Marina Lopičić

– Mi smo se zvanično rastali pre nekoliko meseci, ali smo se emotivno razišli pre jedno dve ili tri godine, u smislu da smo mi shvatili da će biti kraj. Nismo želeli da se rastanemo dok sve ne posložimo da Strahinja bude srećan. Išli smo zajedno kod psihologa i odlučila sam da će me neko stručan voditi kroz taj proces. Bilo je tu stresnih trenutaka između Alkesandra i mene, ništa nije bilo glatko i lako, pogotovo jer sam ja od onih žena koja voli ljubav, a ne vezu i verovala sam da će to biti za ceo život. Međutim, poenta takvog rastanka bila je da se to posloži da bude što bezbolnije za Strahinju, iako za nas dvoje nije bilo – pričala je tada Sanja.

foto: Nemanja Nikolić

Takođe ona je jednom prilikom istakla da joj ne bi smetalo da budući partner bude mlađi od nje.

– Da ti kažem, ja nikad nisam bila žena svojih godina, tako da ja muškarcima godine ne brojim – poručila je ona.

Sada je Sanja ponovo privukla veliku pažnju kada je njen emotivni život u pitanju, i u svojoj poslednjoj emitovanoj emisiji otkrila je da već neko vreme nema partnera.

"Imam snimke sa početka moje karijere i tada sam imala veće grudi", prokomentarisala je Sanja.

foto: Pritnscreen

"Nedostatak seksa, ozbiljno. Ja ti sad kažem, to je zbog toga", rekla je Ruška Jakić.

"Možda i jeste, nemam dečka već dugo", rekla je Sanja Marinković.

"Moja teorija je goli grudima na neprijatelja", rekla je Ruška Jakić.

Podsetimo, Sanja i reditelj i montažer Aleksandar Uhrin venčali su se 2011. godine, u limuzini, dok su se vozili ka aerodromu. Marinkovićeva je umesto venčanice nosila elegantnu crvenu haljinu. Posle venčanja, sa sinom, braćom i njihovim suprugama otputovali su u Pariz. Slavlje je trajalo nekoliko dana, nakon čega su se vratili u Beograd.

foto: Pritnscreen

