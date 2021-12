SANJA MARINKOVIĆ PROGOVORILA O SNIMCIMA KOJE POSEDUJE! Voditeljka priznala da su joj se smanjile GRUDI, a Ognjen joj odmah DOBACIO

Foto: Printscreen/Magazin In

Sanja Marinković ugostila je u svojoj emisiji Ognjena Amidžića i Rušku Jakić, a tom prilikom nasmejala je sve u studiju.

Naime, Sanja je istakla da su joj se grudi smanjile i da je drugačije izgledala na početku karijere.

"Imam snimke sa početka moje karijere i tada sam imala veće grudi", reklaje Sanja.

"Vidim ja, to nije to", nasmejao se Ognjen Amidžić u emisiji "Magazi In".

foto: Printscreen/Magazin In

"Nedostatak seksa, ozbiljno. Ja ti sad kažem, to je zbog toga", rekla je Ruška Jakić.

"Možda i jeste, nemam dečka već dugo", rekla je Sanja Marinković.

"Moja teorija je goli grudima na neprijatelja", rekla je Ruška Jakić.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/M.M.

