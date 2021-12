OPROSTILA SAM PREVARU! BRAK SE NE RASKUĆAVA ZBOG K*RVI! Jovana Jeremić otkrila ŠOK detalje nepoznate javnosti, ne zaustavlja se!

Jovana Jeremić nedavno je saopštila da se razvodi od Vojislava Miloševića, a sada je otkrila da li je u vezama nekada oprostila prevaru.

Naime, čuvana je Jovanina izjava da pravi razliku između prevare i varanja, a ona je sada otkrila i da li je ona ikada oprostila prevaru.

- Jesam oprostila - odgovorila je Jovana.

foto: Printscreen/Instagram

U medijima se čak spekulisalo da ju je bivši suprug prevario pre braka, ali nije želela da govori na tu temu. Jovana je iznela njen jasan stav po pitanju prevare.

- Moj stav je jasan, brak se ne raskućava zbog ku*vi. Brak se čuva ukoliko je prava ljubav i ukoliko je kapital u pitanju. Brak se ne raskućava zbog ku*ve, ona služi da se muškarac izdrnda nad njom i završi se priča. Brak se prekida kada se neko zaljubi, kada neko paralelno ima vezu, kada neko ima ozbiljnu ljubavnicu koju voli više od žene, to je razlog za razvod - rekla je Jovana za Srbiju Danas.

foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Ona je potom otkrila i kako preći preko te prevare za jednu noć i nikada je ne spomenuti muškarcu tokom svađa.

- Lepo, moraš da imaš muški mozak. To je samo strast, to su apsolutno nebitne stvari i površne stvari. Žene nemojte biti površne. Ja savršeno razumem muškarce i možda je to moj ključ uspeha kod njih - rekla je Jovana.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Srbija Danas

