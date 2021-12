UŽASNO SE PLAŠILA LEKARA, KRILA JE 2 GODINE DA IMA RAK DOJKE! Laća prvi put otkrio nepoznate detalje Marinine BORBE

Sin čuvene Marine Tucaković, Milan Laća Radulović prvi put na televiziji otkrio je nepoznate detalje iz perioda kada je Marina saznala da ima opaku bolest.

- To je bilo jako čudno veče. Imala je neki grip, baš je slabila. Par meseci joj se stanje pogoršavalo, mislili smo da je bakterija. Ona se užasno plašila lekara, doveli smo je tata i ja doveli pred svršen čin. Rekli smo joj imaš 10 dana da se pripremiš i da idemo zajedno da se pregledaš pošto sumnjamo na neku bolest - počeo je Laća u "Novom jutru".

On je otkrio da je Marina znala da ima rak dojke, ali da je želela da poštedi njene najbliže od tog saznanja.

foto: Pritnscreen

- Imala je često problem sa stomakom. U tom trenutku nam je rekla da ima rak dojke. Prosto je znala to dve godine i nije htela da kaže. Bio je strah od lekara, mislila je da će da prođe. Bio je šok prvih deset minuta i onda odmah akcija. Prvi dan brobe. Nije imala neke simptome. Kada su se desili simptomi, to je bilo to - rekao je on i dodao da nisu želeli da previše govore o njenoj brobi.

- Svojim najbližim prijateljima nisam rekao. Nismo hteli da širimo. Bilo je tu par pravih prijatelja, od Jelene Karleuše, Zdravka Čolića, Boki 13.. Zvali su je puno svi, možda i previše.

foto: Pritnscreen

- Kada je primljena u bolnicu, bila je realista, posle su se javile neke kraće depresivne faze. Njen duh je sačuvao da toliko dugo živi. Pisala je pesme. Imali smo komunikaciju, radili u bolničkoj atmosferi. Nema plakanja - rekao je Laća.

foto: Printscreen

Jovana Jeremić pitala je Laću ko je od pevača zaboravio Marinu kada je bila loše.

- U tim trenucima ni ne očekuješ da se neko puno angažuje, sluđen si. Iako ti treba pomoć. Ako nisu pomogli finansijski, pomogli su na neki drugi način - rekao je on, a potom se dotakao sahrane.

- Incidenata nije bilo, bila su strikna pravila. Imali smo potpuni kolaps. Odlučili smo da svedemo to zarad odgovornosti prema situaciji i sačuvamo najbiliže. Ne možeš da zabraniši da dođu na sahranu, ali smo pozvali da izbegnu to. Imali smo obezbeđenje. Rekao određenoj grupi ispred, da je sada pokop, možete posle odneti cveće. Rekao sam da će biti komemoracija i da će svi biti pozvani. Nikom nije bilo zabranjeno. To je cela istina. Ne bi bilo hrišćanski da se zabrani bilo kome da uđe u kapelu. Ispade da sam ja tamo Marija Kulić na sahrani. To je bio poslednji dostojanstveni čin - da sahranim svoju majku. Da je tako bilo, sahranio bih samog sebe od sramote.

foto: Pritnscreen

Voditeljka je pitala Radulovića i kako se oseća Futa.

- Tata je dobro. Socijalizuju se, ne pada u depresiju.

S obzirom da se nakon Marinine smrti spekulisalo koja je poslednja pesma koju je napisala, njen sin je otkrio koja je zaista poslednja.

- Kako se meri poslednja pesma? Da li je to poslednja objavljena ili poslednja prodata, ili poslednja u njenoj svesci zapisana? Po mom osećaju je poslednja je ta koja će biti u zbirci. To je pesma za Natašu Bekvalac "Izlečena". To je simbolično, da tako ispadne na kraju. Nisam se čuo sa Natašom. To je jedan od mojih omiljenih maminih tekstova - rekao je on i otkrio šta mu je majka ostavila u amanet:

- Use i u svoje kljuse. To je uvek govorila. Naravno i ovo: "Kad ja odem niko ti neće biti oslonac sebe, eventualno tvog oca". To i jeste, pravi oslonac, bezuslovni.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

04:05 Saša Matić i Jelena Rozga o duetu koji je pisala Marina Tucaković