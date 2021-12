HARIS I JA SE I DALJE KRIJEMO! Rada 5 godina u vezi sa KOLEGOM, nigde se ne pojavljuju zajedno, a evo i zbog ČEGA

Pevačica Radmila Rada Manojlović progovorila je o svim planovima i željama za narednu godinu, ali i o tome zbog čega se u javnosti ne pojavljuje sa svojim dečkom i kolegom Harisom Berkovićem.

Na samom početku razgovora, Rada nam je otkrila kakva je za nju bila 2021. godina.

- Ja psihički nisam u ovoj godini već dva, tri meseca. Nekako mi se oteglo od oktobra, dugo mi je nešto trajala 2021. Za mene je 2021. bila brza. Proletela mi je. Na sreću smo nešto radili, nisam je protraćila kao 2020. U nekim razmišljanjima mi je prošla godina. Moraće nešto da se radi u narednoj godini. Ovako više neće da može. Pesme, pesme... - rekla je Rada i progovorila o planovima za 2022.

- Ono što ja sve imam u planu to ni krtica ne bi pronašla. To što ja imam i krijem, kao za sudnje dane... Ne smatram da je album dobro rešenje, ja bih singl ili dve pesme. Nikad nisam bila pristalica nekih albuma. Više volim brže pesme, ali bih volela da me publika zavoli kroz neku baladu. Mislim da mi ne veruju. Mislim da je dobro vreme za neki duet, moja želja je da snimim duet sa Draganom Mirković, ali nije lako pronaći dobru pesmu... - kaže Manojlovićeva i otkriva koliko joj je prijalo vreme koje je provela u rodnom selu Četereže.

- Napunila sam baterije tokom 2020. Sad bih malo ako može da se ispraznim. Nekako smo presedeli tu godinu. Osećala sam se grozno, jer nisam navikla da gledam u plafon i blejim. Malo sam se podsetila nekih proslava na selu. To je neki život koji je mnogo drugačiji od ovog. Ko je okusio život na selu ili u nekom manjem mestu sve može da završi za 15 minuta. Može da ode u poštu, u banku, u prodavnicu, na pijacu. Tamo se ne gubi vreme kao u Beogradu. Možeš da odmoriš mozak. Niko nigde ne žuri - poručila je Rada i otkrila zbog čega mrzi Nove godine.

- Ja mrzim Nove godine i svu tu prolaznost vremena. Sve te rođendane i proslave... To mi je sve katastrofa. Ostala sam u 2014. godini i ne bih da idem dalje. Ja koliko god da pravim planove za narednu godinu, meni se sve uvek sve izjalovi. Ne mogu da budem precizna što se posla tiče, ali naravno da imam neki okviran plan - otkriva pevačica, a o svojoj vezi sa Harisom je poručila:

- Što se tiče moje veze, tu je sve kako treba. Mi smo zajedno od ja mislim 2016. godine, pošto mi ti datumi i godine, to mi baš i ne ide... Zajedno smo i super nam je, srećni smo. Što se više krijemo, mnogo nam je lepše - rekla je Rada i otkrila šta bi poželela našim čitaocima u 2022. godini.

- U 2022. godini bih svima poželela da izgledaju kao Stanija Dobrojević. Manje brige i više vere u Boga - poručila je pevačica kroz osmeh.

