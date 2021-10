SVE JE BILO NEIZVESNO 3 MESECA PRED POČETAK VEZE: Ovo je istina o odnosu Rade i Harisa, a postoji i razlog zbog kog nisu u BRAKU!

Rada Manojlović i Haris Berković važe za jedne od najzgodnijih na domaćoj estradi, ali ovo dvoje popularnih pevača je privukla obostrana skromnost, pa višegodišnja veza funkcioniše bez problema.

Pre skoro pet godina kada su jedno drugo ugledali, srce je znalo da su stvoreni jedno za drugo. Razume je to potvrdio, pa Rada Manojlović i Haris Berković, uživaju u ljubavi, pokušavajući da svoju intimu čuvaju daleko od očiju javnosti. Razumevanje, poštovanje, satkano sa puno nežnih momenata, učinio je da ovaj par opstane, uprkos turbulentim momentima koje im je život priređivao. Mnoge koleginice želeli su da joj pokvare vezu, ali Rada i Haris su već od početka, gradili odnos na poverenju.

- Ja sam prvi za nju znao, video sam je na TV-u. Mogu slobodno da kažem da sam bio klinac kada sam je prvi put video - našalio se Haris Berković gostujući ranije u emisiji "Ami Dži".

- On je bio veći klinac nego što sam ja klinka, razlika između nas je devet godina - iskrena je bila Rada.

Na pitanje kakav je bio prvi utisak kada su se videli, Haris je istakao da nije ni sanjao da će završiti sa Radom.

- Prvi utisak je da je bila top zgodna devojka i dobra pevačica. Nisam ni mislio da ću na kraju da završim sa njom - iskren je bio Haris.

- Drugi korak je bio kada smo snimili duet. Tokom takmičenja sam trebala da navijam za brata, ali sam navijala i za Harisa, da budem iskrena. Onda sam sebi rekla: “Da li je moguće da ja njemu priđem i preuzmem inicijativu?”. Posle toga je meni zapalo da baš sa njim pevam duet u takmičenju. Slučajno - rekla je Rada i aludirala kao da to nije bilo ni malo slučajno, već njen plan.

- Ja sam znala da je on stidljiv. Znala sam da će on otići u Bosnu i mislila sam se da će nam se putevi sad raziću - priča Rada, a Haris tvrdi da je njemu sve izgledalo veoma profesionalno.

- Ona je to uradila profesionalno i posle nastupa pitala me je da li sam gladna - istakao je Berković, a Rada se nadovezala:

- Pa ide za Bosnu, jako sam se brinula da čovek ne ode gladan. Odemo mi na večeru i tu počne klupko da se zamršava. Tad sam skontala da je on bacio oko na mene. On me je upitao da li je momak koji je bio sa nama moj ili sestrin dečko. Mislila sam da je on stidljiv dečko, ali to je bilo... Kod njega mi se najviše dopalo što smo se mi jedno tri meseca samo dopisivali. Ni u jednoj poruci me ništa kokretno nije pitao, mislila sam da je problem do mene.

Kako je karijeru gradila isključivo na pesmama, a ne na ljubavnom životu i aferama, Rada Manojlović, je u početku retko pričala o Harisu. Škrto, želeći da sačuva srećne trenutke za sebe.

- Moj muškarac me drži kao malo vode na dlanu. Isto kao i ja njega. Zaljubljena sam konačno i sve je kako treba. Konačno sam srećna i imam ono što mi treba. Kada se zaljubim, dajem sve od sebe. Ulažem u tu vezu mnogo i pristupam ljubavi kao da je za ceo život. Ne znam i ne umem da kalkulišem - iskreno je govorila ranije Rada.

Iako je i ranije bila u ozbiljnim vezama, ljubav joj nije bila uzvraćena, iako je mislila da jeste.

- No, ipak sam se vodila mišlju: “Budi onakav kakav jesi i srodna duša će se naći. Neko ko oseća što i ti i ko će ti dati isto koliko i ti njemu”. I na kraju, našla sam srodnu dušu - pričala je Rada.

Ipak, i pored velike ljubavi, misli da je još rano da izgovori sudbonosno "da".

- Još nije vreme za brak. Ako gledamo realno, zrela sam za brak. Međutim, žene sa estrade se vrlo često ostvaruju kao majke i posle 30, poput Lepe Brene i Dragane Mirković. Često smo na terenu. Ja mojim koleginicama zavidim što su zatrudnele mlade. To je najlepši trenutak u životu jedne žene. Dete oplemenjuje vezu, ali smatram da za bebu još nisam spremna. Realna sam osoba i karijeru bih stopirala duže vreme kada bih zatrudnela. Zato što ne bih mogla da rodim dete a da ne budem kraj njega - govorila je tada Rada.

Prema njenim rečima ljubav je za nju pokretač u životu.

- Sreća je da nađeš osobu koja isto misli kao ti. Sreća je kada je ta osoba pored tebe i savršeno razume svaku tvoju potrebu, sve. Kada si sa tom osobom i ćutiš, a lepo vam je. Ja često volim da sam sama, da među četiri zida meditiram, da me niko ništa ne pita. A onda se pojavi muškarac koji ti u svoj toj izolaciji nijednog trenutka ne smeta, već ti godi. E, to je nešto što bih volela da ostane večno- iskrena je bila ona.

Na pitanje da li je prednost biti u vezi sa nekim ko je iz branše, Rada je tada odgovara:

- To sigurno da. Bankar možda ne bi razumeo moj posao, kao možda ni ja njega. Da radi od 9 do 17 časova i da dođe kući tek u 19 jer nije mogao od gužve, verovatno bih poludela. Ne bih to mogla da podnesem. Nama pevačima je najbolja veza ako je neko iz tvoje branše.

Tokom petogodišnje veze, mnoge sa estrade nisu podržavale kada je reč o njenoj ljubavi sa Harisom, kao i da su joj pričale iza leđa.

- Mogu li da navedem šta su pričali? Dobro, bilo je, ne mogu sad da kažem da je meni neko u lice došao i rekao, ali sam načula, gde je ono, ona je dosta starija... Mi smo svi u super odnosima, ali su se nalazile moje koleginice koje su ga savetovale, da je on mlad, da treba da proživi. Među kolegama nismo osetili da su nas podržali - bila je iskrena tada pevačica.

