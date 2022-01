KO JE PLATIO SPEKTAKL KOJI JE JK NAPRAVILA ISPRED SKUPŠTINE? Karleuša priznala da je otišlo BRDO PARA, a jedan detalj niste videli

Pevačica Jelena Karleuša otvoreno je pričala o tome ko je platio spektakl koji je napravila u Beogradu za Novu godinu ispred Narodne skupštine.

Pevačica i njeni igrač tri puta su se presvukli, bilo je trubača, publika je pevala na sav glas, ali ono što niko nije mogao da vidi jeste da je Karleuša imala probleme sa kostimima.

Ona je u Jutarnjem programu na Prvoj televiziji otkrila kroz kakve muke je prolazila dok je đuskala na bini, ali da je kao pravi profesionalac sve uspela da sakrije od publike.

"Kostimi su na meni pucali sve vreme ali ja sam profesionalac pa niko to nije video. Od jakih koreografija i pokreta to je sve počelo da puca, ali to se dešava i drugim igračima i pevačima, nije to ništa novo", rekla je Jelena voditeljskom paru Marijani Tabaković i Filipu Čukanoviću.

Ona je zatim dodala da je ovaj koncert njen poklon Beogradu.

"Motiv je da budem najbolja, motiv je da pomeram granice, motiv je da budem upamćena kao neko ko je radio ovakve nastupe... Ja sam neko ko radi tri decenije i zarađuje, pa bilo bi smešno da sebi ne mogu da priuštim ovako nešto, i svojim Beograđanima. Ja sam ovo Beogradu poklonila", zaključila je Jelena.

