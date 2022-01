SALE TROPIKO KONAČNO OTKRIO U KAKVIM JE ODNOSIMA SA BIVŠOM ŽENOM! Pevač priznao da li je u kontaktu sa Jovanom posle RAZVODA

Pred sam kraj prethodne godine, kao bomba odjeknula je vest o razvodu estradnog para Saleta Tropika i Jovane Pajić, koji su ubrzo te navode i potvrdili.

Iako su u zvaničnim saopštenjima za medije poručili da ne žele da se oglašavaju po tom pitanju, pevač je sada prvi put otkrio pravu istinu o njihovom odnosu nakon rastanka.

- Rekao sam sve što sam imao, a mi smo u stvarno super odnosima i to je to. Jednostavno mi smo dvoje ljudi koji su se razišli- rekao je pevač.

foto: Printscreen/Jutjub

Iako su stavili tačku na svoju ljubav, bivši supružnici su i dalje u kontaktu po pitanju njihove dve ćerke. Kako i sam kaže, nikada neće dozvoliti da njegov i Jovanin odnos negativno utiče na tatine mezimice, kao i na praznike koje su i ovoga puta proveli zajedno u njihovom domu.

- Imale su mnogo želja, sve su im ispunjene. Bio je i deda Mraz, ma imali smo super parti, dobro smo se podružili i đuskali, tako da nastavljamo dalje. One i dalje uživaju u lutkicama, a to me posebno raduje- ispričao je Sale u "Premijeri".

foto: Printscreen/Paparazzo lov, Damir Dervišagić

SALE TROPIKO PREKINUO TIŠINU! Pevač posle razvoda od Jovane iznenadio na mrežama: Prvi put posle nekoliko godina ovo vidi iz STANA