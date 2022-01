SIN ESTRADNOG PARA ULAZI U RIJALITI! SANI I NATALIJA TRIK FX RAZVEZALI JEZIK: Možda mu se i pridruže, svi su spremni!

Članovi grupe "Trik FX" Sani i Natalija Ibraimov oduvek su voleli da eksperimentišu i prihvataju mnoge izazove, te su se nekoliko puta oprobali i u rijalitiju, a izgleda da je i sin Dejan nasledio njihovu energiju pa je odlučio da se prijavi za "Survajver" u čemu mu se možda pridruže i roditelji.

- Njegova životna želja je da bude deo "Survajvera", ali bilo bi lepo da ode malo da se odvoji od mame i tate i da vidi kako to izgleda da se malo pomučiš u životu. Može i Sani da ide sa njim, povedite i njega (smeh) - rekla je pevačica za Grand news.

Natalija važi za jednu od zgodnijih žena sa javne scene, te su ona i Sani jednoglasno odlučili da bi ona bila spremnija za ovakav vid izazova, budući da on više uživa u čarima gurmanske hrane.

- Ja sam spremnija, baš bih volela da se isprobam u tome, to je baš moj duh i moja energija iako znam da je to jako teško. Inače pre deset godina sam bila spremnija nego sad, tako da bi mi iskreno sad možda bio malo i problem - istakla je Natalija, dok je njen suprug potvrdio da su izuzetno mentalno jaki te da ne sumnjam da bi se odlično snašli.

Iako važe za skladan par koji je uvek otvoren za šalu na svoj račun, Natalija je priznala da joj izuzetno smetaju kritike koje vrlo često dobija na svoj račun, i to zbog njenog odnosa prema suprugu.

- Govore mi: "Jao Natalija, prestani više da maltretiraš onog čoveka, one je prezgodan i prelep muškarac", a ja se samo često šalim sa njim. Ja samo ostavljam utisak veštice, ali nije baš tako. To je samo moja maska jer me je mnogo ljudi u životu povredilo - iskrena je bila, dok je u njenu odbranu odmah priskočio njen voljeni.

- Ona je jedan emotivac, vi kada bi znali koliko je senzibilna. Ma, mnogo je emotivna! - dobacio je Sani.

