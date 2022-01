KO KAŽE DA JE PEVAČICAMA LAKO? Milici fan zavirio ispod SUKNJE! Gocu pijani gost vukao po ŠATORU!

Nije tajna da javne ličnosti, osim onog lepog dela svog posla, često iskuse i onaj gori deo i razne neprijatnosti. Posebno je teško pevačima, odnosno pevačicama, koje su se na svojim nastupima svega i svačega nagledale, a često i same bile žrtve ispada pijanih i nevaspitanih gostiju.

Milica Pavlović nedavno je doživela ozbiljnu neprijatnost na jednom od svojih nastupa, zbog čega je morala da reaguje i jednom muškarcu iz publike oduzme telefon jer ju je snimao ispod suknje. Mnogi su bili zgroženi kada su videli snimak na kome pevačica na svom nastupu oduzima telefon dečku iz prvog reda, zbog čega su je osudili. Kako bi razrešila situaciju i objasnila zbog čega je ovako postupila, Milica se oglasila na Instagramu.

- Upozorila sam ga jednom, drugi put. Treći put sam reagovala. To što sam žensko u haljini i nalazim se na sceni ne znači da ne zaslužujem osnovno poštovanje. Zgrožena sam i razočarana kako neki muškarci tretiraju žene, kao i da bez blama i uprkos upozorenjima misle da je potpuno normalna pojava da pokušavaju da im se zavuku pod suknju i da bi mi verovatno trebalo da budemo srećne i da se osećamo poželjno zbog tog gesta. Devojke, glavu gore, suprotstavite se ovakvim muškarcima i pokažite im gde im je mesto. To što smo nežniji pol ne znači da smo osuđene da trpimo i tolerišemo ovakvo ponašanje - napisala je Milica.

S neobičnim postupkom nedavno se na jednom od nastupa susrela i Teodora Džehverović. Ona je na Instagramu objavila snimak na kojem se jasno vidi kako jedan dečko usred nastupa prilazi bini i ljubi i liže njene cipele. Ona je šokirano pogledala nadole, pa brzo izmakla nogu, nakon čega je muškarac odmah otišao, a pevačica zbog toga nije mogla da nastavi da peva.

Poslednjih nedelja pisalo se i o Senidi Ajdarpašić, poznatijoj kao Senidah, koja je, za razliku od koleginica, doživela veću neprijatnost. Tokom njenog nastupa koji je nedavno održala u jednoj diskoteci u Prnjavoru bačen je suzavac. Ona je, navodno, nakon incidenta prekinula nastup i hitno napustila klub, a ovome se nije oglašavala.

Katarina Grujić

Pijani gost je na silu poljubio

Ni pevačicu Katarinu Grujić nisu zaobišli incidenti. Nju je pre nekoliko godina, tokom nastupa u Beogradu, spopadao jedan pijani gost.

Kako ona nije obraćala pažnju na njega, on se popeo na binu i na silu je poljubio. Katarina se nije dala, te se, kako su pisali mediji, čak i fizički obračunala s njim.

Goca Lazarević

Vukli je po šatri

Pevačica Goca Lazarević je nedavno i sama priznala da je u njenoj karijeri bilo više neprijatnih situacija, ali da jednu posebno pamti.

- Pevala sam na svadbi sa orkestrom iz Petrovca na Mlavi. Kada sam ušla pod šatru, prišao mi je jedan čovek i počeo da me vuče za rukav prema vrhu sofre, tako da sam se saplitala. Kada smo došli do stola gde su sedele najvažnije zvanice i mlada i mladoženja, rekao mi je: "Hajde, penji se na sto!" Odgovorila sam mu: "Znate, ja se ne penjem po stolovima!" On je navalio, "na sto i na sto". Kada sam odbila, gurnuo me je i rekao: "Oterajte je kući!" Pogledala sam ga i počela da trčim između redova plačući - rekla je Goca i dodala da su je momci iz orkestra molili da ostane.

Milica Todorović

Nestalo struje dok je pevala

Mlada zvezda "Granda" pre nekoliko godina je doživela iznenađenje kada je usred nastupa u jednom klubu nestalo struje!

foto: Kurir

Pevačica je bila zbunjena i nije znala šta se dešava, jer je prekinuta na pola pesme, a kada su joj objasnili da je u pitanju viša sila, nasmejala se. Objasnila je publici o čemu je reč, a ubrzo je stigao agregat, pa je nastavila da peva.

Indi

Pucnjava na proslavi

Indira Indi Aradinović pevala je na jednom slavlju u Raški, a u jednom trenutku ju je prekinuo muškarac koji je zapucao iz pištolja.

Kada je čula rafale, pevačica je stavila ruke na glavu i pobegla što je brže mogla. Interesantno je da je jedan od gostiju baš u tom momentu snimao Indi, pa je video postao viralan na društvenim mrežama.

