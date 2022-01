STAVIO JE MASKU I NAPRAVIO UVREDLJIV SNIMAK ZA MENE: Vesna Đogani otkrila negativne strane svog POSLA, odmah je sve PREPOZNALA

Vesna Đogani, popularna denserka, poslednjih godina stekla je veliku popularnost na društvenoj mreži Tiktok, a često nudi rešenja kako se izboriti sa digitalnim nasiljem na internetu.

S obzirom na to da je nedavno preminula srpska jutjuberka Kristina Kika Đukić, za koju se spekuliše da je izvršila samoubistvo zbog nasilja na internetu, Vesna je otkrila kako se nosi sa ovakvim stvarima, prenosi Informer.

- Moja popularnost na društvenoj mreži zvanoj Tik Tok je nešto što je iskreno, nešto što ja radim iz velike ljubavi i strasti, prema publici, prema toj aplikaciji i vidim pozitivnu stranu svega toga i trudim se da prezentujem fenomenalan sadržaj koji može da oraspoloži svakoga ko to gleda - kazala je Vesna.

Kako reagujete na negativne komentare i da li ih i vi imate ?

- To je jedna posebna priča, nažalost jedan poseban segment u koji smo svi uključeni, negativni komentari postoje ne da društvenim platformama, nego u celom našem životu. Reagujem tako što ih ni ne slušam, ukoliko nisu konstruktivni, neki komentari koji mogu pozitivno da utiču na mene, da mi ukažu da nešto moram da popravim, prilagodim i poboljšam, onda ni na šta od toga ne obraćam pažnju. Ako su zlonamerni, to se odmah prepozna. Ja ne obraćam pažnju na njih jer te osobe koje pišu takve stvari, one goovre samo o sebi. To je neki njihov problem koji njih tišti, oni bi voleli da budu na mom mestu, ili na nekom tuđem mestu. Ali ne znaju kako, ne umeju, onda traže način, pa budu negativni.

Da li su vama pretili, kako ste reagovali u tim situacijama?

- Jeste jednom prilikom jedna osoba mlada, to sam ja tako protumačila, osoba je stavila masku, pretpostavljam da je muškog pola. Veoma je negativan, ružan i uvredljiv snimak napravio i tagovao me na tom jednom videu na Tik Toku. Ja sam to automatski prijavila. I ta osoba je blokirana. Sva sreća nemam nikakve uredljive komentare, u tom smislu da mi neko nešto preti, dobro je što ja to ne izazivam u ljudima, što mi je drago.

