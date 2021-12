POTRESNA ISPOVEST VESNE ĐOGANI! Priznala da je bila žrtva nasilja - POČINJEM ISPOČETKA

Vesna Đogani neko je ko važi za veoma popularnu osobu na estradi, ali i na društvenim mrežama. Ona je otkrila da je i sama bila žrtva sajber nasilja.

- Svaka nova generacija će imati neku ljubav, teme u našim pesmama su teme koje se tiču svakog od nas. To su neprolazne, kaže za televiziju Kurir Vesna Đogani i dodaje:

- Spontano sam počela da se pojavljujem na društvenim mrežama. Ogroman je strah svih nas roditelja. Mlađe generacije uopšte nisu svesne posledica, oni ulaze spontano i tiho u sajber svet. Tu smo svi jako odgovorni - roditelji, dražava, institucije, društvo. Kao neko od 40 godina svakodnevno doživljavam sajber nasilje. Verovali ili ne. To izgleda tako što je potuno normalna stvar da ste nezadovoljni i da uzmete da na telefonu napišete ružan komentar nekome. Niko nije zaštićen. Ja ne mogu da zamislim da neko od 30, 40 godina napiše uvredljiv komentar. I to ne konstruktivan, nego ružan, uvredljiv, da me ponizi...

Iza osmeha i popularnosti može se kriti teška borba, koju vodi adolescent ili neko u ranim dvadesetim, nedovoljno spreman da se izbori sa „sajber bulingom“. Internet i društvene mreže, mesto su okupljanja ljudi svih starosnih generacija, ali svakako da se njima bave najviše mladi ljudi, koji svoju „internet karijeru“ započinju kao tinejdžeri i to upravo u sajber svetu.

- Kao društvo se uopšte nismo promenili od onog vremena gladijatora i lajk/dislajk. Sve više omladine vapi za zagrljajem, za prihvatanjem da se ukope. Njima su ružne reči kao dobar dan. Mi smo postali imuno na to - iskrena je Đoganijeva.

- Počinjem karijeru ispočetka. Refrešujem stare pesme. Šalju mi poruke "jao nisam znala da je ovo vaša pesma", rekla je Vesna, i dodala da je grupa Đogani uradila nove spotove za pesne "Ne veruj" i "Crne oči", kao i da su u planu i novi spotovi.

Podsetimo, grupa “Đogani Fantastiko”, kako se zvala na samom početku karijere, osnovana je 1992. godine i bila je jedna od najpopularnijih dens sastava 90-ih godina, a činili su je bračni par Slađa Delibašić i Đole Đogani.

Posle Đoletovog i Slađinog razvoda 2001. godine, usledila je smena pevačica, pa je na njeno mesto došla Vesna Trivić, koja je postala i druga supruga Đoleta Đoganija.

