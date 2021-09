SMEĆE SU ISTOVARALI NA MOJA LEĐA: Vesna Đogani otkrila kakve poruke je dobijala posle SKANDALA sa Đoletom, bilo je GROZNO

Vesna Đogani je pričala o izazovima na društvenim mrežama, ali i o životu.

Kako je pevačica priznala, suprug ju je nagovorio da otvori društvenu mrežu gde pleše i ostavlja zanimljive klipove.

foto: Kurir tv

"Sve je išlo posle lagano, on je predložio, kada me on pita zbog čega sam nešto uradila, ja mu pokažem gledanost. Ja imam ambiciju da kroz zabavu pokažem sve... Osvestila sam se u kom pravcu želim da se prezentujem, privatno sam onakva kakva sam na mrežama. To mi je nedostajalo u nekadašnjem televizijskom emitovanju", rekla je Đoganijeva.

Odgovarajući na pitanje voditeljke Marijane Kutlače koja je bila njena prva reakcija na snimak Đoletovog poljupca sa njihovom saradnicom, Vesna je rekla:

foto: Printscreen/Premijera

- On je odbijao te ljude, tu se javila sujeta, želeli su da ga uvrede, nisu mogli ništa loše da izvuku, zapravo su nam samo digli cenu. Đole se uhvatio za glavu u prvom trenutku. Sedeli smo zajedno i pogledali taj snimak. Pitala sam ga o čemu se radi i šta ima da mi kaže... Ja sam sa svima pričala i o koroni na Instagramu, tako sam i sa Đoletom o ovome - istakla je Vesna.

- Ljudi idu iz krajnosti u krajnost, dobijala sam i smešne, ali i ružne i grozne poruke, to nije za javnost. Celo smeće se istovaralo na moja leđa, kao da su svi jedva čekali da uradim nešto kako ne treba. Čak i da se nešto desilo, ja krećem na drugačiji način - kazala je ona.

foto: Printscreen/Premijera

