IZVINI, KIKA: Najalarmantnije poruke jutjuberke Kristine Đukić na koje GODINAMA NISMO REAGOVALI: Ona se ubijala na kredit

Nažalost, na mnoge pojave u društvu reagujemo tek kada bude kasno. Tako i u slučaju samoubistva dvadesetjednogodišnje jutjuberke Kristine Kike Đukić. Iako je godinama u intervjuima i na društvenim mrežama izgovarala pojedine rečenice od kojih vam se iz ove perspektive koža ježi, tada javnosti nisu bile alarmantne. Koje su to rečenice i kakvo je to ponašanje koje okolini može biti "crveni alarm"?

- U psihologiji se to zovu suicidalne tendencije ili suicidalne misli. Nekada onaj ko hoće da izvrši samoubistvo nikako ne najavljuje to. Pogotovo za jednog laika. Ipak, to su uglavnom neke rečenice, misli, promene u ponašanju pa čak i samopovređivanje. To sve može biti u funkciji apela za pomoć. Kada neko, ipak, to "ozbiljnije" planira onda pribavlja "alat" za to u svom misaonom i mentalnom sklopu - priča za Blic Radomir Čolaković, psiholog.

Osoba koja želi da počini samoubistvo u tom pribaljanju "mentalnih alata" lako može i da ih verbalizuje, a to je trenutak u kome pojedini izjave okolina može i treba da shvati ozbiljno.

"Razmišljam da samo nestanem", izjavila je Kika Đukić u videu na njenom jutjub kanalu koji nosi naslov "Fuj".

Čolaković objašnjava da je to jedna od tipičnijih izjava koje osobe sa suicidalnim tendencijama izražavaju.

- Dosta ljudi kaže "ne živi mi se", "dosta mi je svega". To je suicidalna tendencija. Dakle, ona je pokazivala u svojoj anamnezi da je njen prag tolerancje na određenu vrstu nasilja pao. U ovom slučaju internet nasilja i ona je odabrala ono što je, nažalost, odabrala - Ispričao je Čolaković.

On dalje objašnjava da svakodnevne poruke mržnje, pa čak i na Internetu, predstavljaju torturu. Jer i profili na Internetu predstavljaju "lični svet" osobe. Na kraju osoba počinje da veruje u poruke koje dobija u svom onlajn "ličnom svetu".

"Nemaš gornju usnu. Kako se ljubiš s dečkom? Uradiš usta. OMG, uradila si usta? Ista si k'o sve. Silkonjarko jedna. Nemaš s*se. Ravna si k'o daska. Ugradi s*se, bolje ti je. Vidi kako si jadna. Uradiš s*se. Kakav primer daješ deci? Ista si kao sve. Silikonjarko jedna", ispričala je Kika jednom prilikom sa kakvim komentarima se suočavala.

"Povredilo me je "

Sudeći po njenim ranijim intervjuima, Kika je posebno teško pao period života kada nije bila zadovoljna svojom kosom i kada je nosila periku. Mnogi su na Internetu iskoristili ovu činjenicu kako bi je zadirkivali.

- Povredilo me je. Ne želim da kažem da me je povredilo, ali povredilo me je. Izvini... Tako olako reći da ja nemam kosu, da sam ćelava i da nosim periku... Tresem se - ispričala je Kika u jednom intervjuu za "Blic" iz 2019. godina plačnim glasom.

Odnos prema fizičkom izgledu je veoma osetljiva i tema za mladu i neformiranu psihu. Pogotovu za devojke koje ionako odvajkada definišu kao "lepši pol".

- Zamislite da vam 700.000 ljudi, koliko je ona imala pratilaca, 24 sata govori da ste glupi, ružni, budala, što se blamirate, ne vredite ništa itd. Šta se dešava kada imate jednu mladu osobu koja je 24 sata pod takvom presijom? U njenoj glavi se poremeti slika o njoj samoj. Misliće da je stvarno glupa, da je stvarno ružna, neprivlačna, da ima višak kilograma, da neće naći mladića za sebe... To je narušavanje slike o svom telu. Iskustvo je pokazalo da žrtve počnu da veruju u ono što im nasilnik sugeriše. Ona je mislila da to što joj komentarišu da je to stvarno tako - objašnjava Čolaković.

Psiholog kaže da u takvim slučajevima dolazi do poljuljanog samopouzdanje, samopoštovanja i osećaja bespomoćnosti.

- Tu dolazi do izvesnih depersivnih reakcija ili izostanka emotivnih reakcija. Osećaj srama i krivice, napetosti. Neko sklizne u konzumaciju naroktika. Neko pokuša da se prilagodi, kao što je ona to činila, ali to je Sizifov posao. Svi ti mladi ljudi prolaze kroz jedan destruktivni koktel. Neko prođe elegantno, a neko ostane na tome. To su ljubavne patnje, nezadovoljstvo sobom, sukobi sa vršnjacima, nasilje u školi, nasilje u porodici, itd. Onda strah, strepnja da li ću se dopasti što većem broju ljudi. Jer su mladi ljudi veoma kritični prema sebi i teže da budu što lepši i da se dopadnu što većem broju ljudi - objašnjava psiholog Čolaković.

O kojoj količini presije se radilo u njenom slučaju, najbolje svedoči njena izjava: "Ja kada bih vam sada pokazla poslednjih 100 poruka na mom Instagramu i vi biste se zgrozili".

- Kod nje to je dugo trajalo. Ona kao da se ubijala na kredit. Zamislite 700.000 ljudi i takvo nasilje pred tolikim svedocima. Pa to je takva presija da ličnost stvarno klone. Ona se i tada osećala da ne može tu bitku da izdrži, da nestane, da je nema - ispričao je Čolaković.

"Bolje da ni ne izlazim"

Na kraju, Kika je u intervju od pre tri godine za "Blic" imala izjavu koju nije potrebno dodatno objašnjavati.

- Meni mala deca prete i vređaju me i ja to ne shvatam lično. Ali što se tiče bezbednosti, kada izađem iz kuće, plašim se... Zapitaš se, možda mi neko priđe, da nešto ne uradi... Bolje ni da ne izlazim iz kuće - rekla je tada Kika uz nervozan osmeh.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

