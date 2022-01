PRVI INTERVJU MAJE MARINKOVIĆ NAKON ŠTO JE OTIŠLA NA KOSOVO: Otkrila da li je u vezi sa Čorbom i kako su je prihvatili njegovi!

Maja Marinković rešila je da otkrije sve pikanterije vezane za svoj odnos sa nekadašnjim partnerom Milanom Jankovićem Čorbom, sa kojim je bila u emotivnoj vezi u četvrtoj sezoni "Zadruge", a potom i u strastvenoj romansi.

Kako je priznala za Pink.rs, Čorba je bio prvi taj koji ju je kontaktirao čim je pre desetak dana izašao iz pete sezone "Zadruge".

- Nakon Čorbinog izlaska iz "Zadruge", zvao me je da mi se izvini kada je video da su ga svi iz rijalitija izdali, a da sam ja uvek bila uz njega od početka do kraja i rekao mi je:"Ne znam da li da ti se zahvalim ili izvinim" (smeh). Tako je počela naša komunikacija, i onda me je zvao da se vidimo - priča Maja.

Iako su svi ubeđeni da su obnovili romansu, ona i dalje tvrdi da su samo prijatelji... Bar za sada.

- Nismo u vezi, mi smo odlučili da budemo prijatelji. On je shvatio da sam mu ja ispala jedini pravi prijatelj iz rijalitija i da nikada nisam dala na njega.

Maja je i dalje u Čorbinom rodnom Šilovu na Kosovu i Metohiji gde je, kako kaže, od strane njegove porodice prihvaćena i svi se prema njoj srdačno ophode.

- Dočekali su me odlično, oni su zaista divni ljudi. Cicina mama mi je nova drugarica, baš se lepo družimo svi. Obišli smo par gradova, uživali...

Zanimljivo je da se Maja uvek vraćala Čorbi, i posle veze sa Janjušem, ali i veze sa Carom. Zanimalo nas je po čemu je Čorba poseban u odnosu na njih dvojicu.

- Što se Cice tiče, to je posebna priča, ne bih upoređivala naš odnos sa mojim bivšim vezama. To je nebo i zemlja, mi smo prijatelji i ovako nam je odlično - zaključuje Marinkovićeva.

