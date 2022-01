GEJ AFERA TRESE SRPSKI FUDBAL! Dva reprezentativca su u SEKS ŠEMI, a jedan se viđa i s naslednikom uspešnog biznismena! ŠOK!

Dva fudbalska reprezentativca Srbije su biseksualci i već izvesno vreme su u gej vezi, ekskluzivno saznaje Kurir.

Sklonost ka istom polu obojica kriju kao zmija noge, a kao paravan im služi to što se u javnosti prikazuju kao uzorni, porodični ljudi. Ali to nije sve. Jedan je godinama u šemi sa sinom vlasnika velike kompanije koji je takođe uključen u fudbal.

Ovaj ljubavni gej trougao raskrinkala je žena jednog od fudbalera kada je slučajno na zajedničkom putovanju došla do njihovih poruka kako na Instagramu, tako i na mobilnim aplikacijama Vajber i Vocap.

- Ovaj seks-skandal između dvojice sportista i sina biznismena je veći od bilo koje afere o kojoj ste dosad pisali. Sva trojica se u društvu prave da su strejt, veliki zavodnici, a zapravo jedan drugog seksualno zadovoljavaju. Žena od tog jednog zna da je u zajednici s biseksualcem, a za ovu drugu nisam siguran. Međutim, ona na to ne obraća pažnju, a obe žive i više nego lagodnim životom, a i švrljaju sa strane kad im se ukaže prilika. Način života koji oni zaista žive i kako se prikazuju u javnosti su nebo i zemlja - priča naš izvor, blizak supruzi fudbalera koji voli i žene i muškarce.

Prema njegovim rečima, sve je počelo kada je sin tog biznismena predložio fudbaleru s kojim se zbližio preko prijatelja da probaju seks. - On je imao devojku, ali mu se dopao fudbaler i preko prijatelja je i uspeo da se upozna s njim. Malo-pomalo su se zbližili i postali nerazdvojni. Njegovoj ženi su učestala druženja postala sumnjiva, pa je najpre mislila da zajedno orgijaju sa ženama. To i jeste tačno, ali te žene su im služile samo kao paravan za ostale drugare koji su s njima bili u društvu. Ta žena je na sve načine pokušala da ih posvađa, ali što je gore pričala mužu o tom dečku, on ga je branio i više se družio i izlazio s njim. Sa druge strane, da se ne bi pročulo, oni se viđaju međusobno i zasad je njihova veza toliko jaka da niko ne može da ih rastavi, a ovaj drugi sportista samo svom kolegi uleti s vremena na vreme - završava naš izvor.

Ljiljana Stanišić

