NAPRAVIĆU SKANDAL KAD BUDEM VIDELA UBICU MOG MIRSE Udovica Mirsada koji je poginuo sa Šabanom uložila žalbu, ne odustaje od PRAVDE

Za ljude koji nisu vakcinisani, a namerno su zarazili druge osobe koronom kazna je pet godina, a on je dobio tri godine

Nakon skoro tri godine konačno je završeno suđenje Turčinu Alsinu Leventu koji je u pijanom stanju udario u autumobil, a u tom udesu živote su izgubili Šaban Saulić i njego dugogodišnji prijatelj i muzičar klavijaturista Mirsad Kerić.

Supruga Mirsada Kerića, Ružica Kerić nije mogla, nije imala snage da ode na to poslednje ročište na kojem je donešena presuda zatvora od tri godine, pa je u pratnji advokata otišao njihov sin Denis Kerić.

foto: Printskrin/Fejsbuk

Mada veoma, veoma retko daje izjave za medije, Ružica je pristala da otvori dušu samo za Express.

Ružica živi u stanu u kojem je živela sa Mirsom u nemačkom gradu Ofenbah i sa njom su njihovo troje djece Denis, Damir i Anabela.

- Ne, nisam mogla da odem. Poznavajući sebe, ne bi mogla mirno da sedim, ne bi mogla ubicu mog supruga, oca naše troje dece da gledam. Mislim da bi se u meni ponovno probudio sav taj bol, sva ta, slobodno mogu da kažemn, mržnja prema tom čovjeku koji je na takav način ubio, kažem slobodno, ubio dvojicu nedužnih ljudi. A, još kada sam čula za presudu, onda je još bolje da nisam otišla. Pa, za ljude koji nisu vakcinisani, a namjerno su zarazili druge osobe koronom kazna je pet godina, a on je dobio tri godine. Odmah sam preko mojih advokata uložila žalbu, i evo sada javno kažem, tako lako odustati neću. Još je na suđenju sakrivao lice, a onda mu je moj Denis rekao, da ne bude kukavica i da skine tu knjigu ili novine kojima se sakrivao, da porodicu nastradalih pogleda u oči, ako je mogao u pijanom stanju i bez vozačke dozvole da vozi, onda i neka bude hrabar u susretu sa porodicama Šaulić i Kerić. Onda se u tu raspravu uključio i njegov advokat, ali Denis je i njega riječima ušutkao. Šta je trebalo, da mu moj Denis kaže: "Ma, super što sam te vidio, baš si mi drag". Dakle, moj Denis je reagovao samo verbalno, ali nikakvog fizičkog obračuna nije bilo kao što su to neki mediji pisali - kaže Ružica.

foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

-Na sudenje nije došao Slobodan Stojadinović Bobi, ali ja sam znala, a mislim da sam ti to pre izvjesnog vremena u privatnom razgovoru i rekla, da će iskoristiti svoje povrede da ne dođe. A, znao je za medije da izjavljuje i kaže kako je sa Šabanom stradao "dečko muzičar". On i moj Mirso su bili jako dobri, privatno kontaktirali i da nakon svega mog Mirsu nazove "dečko muzičar". Pa oni su 15 godina sarađivali. Ma, razočarana sam u mnoge ljude,ali ja ne odustajem.

Kako ste se osjećali kada ste čuli za presudu?

- Nakon presude odmah me je nazvao moj advokat i rekao mi kako je presrećan da nisam bila na suđenju. Pre svega zbog moje bolesti, a onda i zbog moje reakcije, a koja bi bila, sada mogu slobodno da kažem, stravična. Uložena je žalba, nadam se da ću ja do tada da se oporavim, e tad će da bude skandala kad se ja pojavim na suđenju. Ja svakog dana molim Boda da budem smirena kao moj Mirso, ali jednostavno ne mogu, to je jače od mene.

foto: Printscreen Instagram