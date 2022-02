ANA KORAĆ OVAKO IZGLEDA BEZ FOTOŠOPA! Starleta uhvaćena u S*KSI kombinaciji, naglasila SILIKONE, STRUK i zadnjicu! (FOTO)

Starleta Ana Korać često je na meti prozivki da se fotošopira, a sada je svima jasno kako ona izgleda uživo.

Bivšu rijaliti učesnicu "uhvatile" su kamere Paparazzo Lova kako pozira ispred luskuznog automobila u crvenom lateks kombinezonu.

foto: Printscreen/Paparazzo lov, Printscreen/Instagram

Ona je naglasila svoje obline i silikone, a svi su imali priliku da vide kako izgleda van Instagrama.

foto: Printscreen/Paparazzo lov, Printscreen/Instagram

"Sramota bi me bilo da me vide sa ovom vrećom plastike", "Dobro joj ovo novo umetno d*pe i rebra se izvadila, silikoni su tu... Sve je ona to fino sredila", samo su neki od komentara.

foto: Printscreen/Paparazzo lov, Printscreen/Instagram

Šuškalo se i da je Ana dala velike pare za operaciju struka, tj. vađenja rebara, što je ona demantovala. Pisalo se da je Koraćeva za to dala 7.000 evra.

foto: Printscreen/Paparazzo lov, Printscreen/Instagram

Podsetimo, kako se ranije spekulisalo, ona je za korekcije na telu i licu dala na desetine hiljade evra. Kako je poznato uradila je grudi, jagodice, nos i usta, oči i još mnogo toga. Ana je čak i zaštitno lice jedne klinke za estetsku hirurgiju.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:13 Ana Korać otišla kući u Ivanjicu, pokazala porodični dom!