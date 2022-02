VIKI I BOSANAC U NIKAD ŽEŠĆEM SUKOBU! Pevačica zapretila: Daj mi reč inače ću da SKOČIM! Popović ISKLJUČIO MIKROFONE, nastao HAOS!

Na velikoj sceni "Zvezda Granda" Jovana Seležen (22) se predstavila pesmama "Pucaj u ljubav" i "Sviđa mi se tvoja devojka", dok je Aladin otpevao numere "Negde u daljini" i "Oj jarane, jarane", a rezultat na kraju duela bio je 4:1 za Aladina.

Aladin je sa četiri glasa uspeo da se plasira u baraž, dok je Jovana sa jednim glasom ispala iz takmičenja.

- Mali krviz, pitanje za Cecu: Kad je izašla pesma "Oj jarane, jarane"? - pitao je Popović, a Ražnatovićeva nije znala odgovor, dok su i ostali članovi žirija nagađali godine.

- 1982. godine - otkrio je Popović, a Bosanac se odmah nadovezao: - Ja sam svirao sa Borom Višnjičkim. Šta da ti radim, Ceco?

- Žena ne sme ni ovo da uradi? - pitao je Đorđe, a Bosanac je nastavljao: - Ne sme, kad profesor priča, ne sme!

- A ko je profesor? - pitala je Viki, na šta je Bosanac oštro odgovorio: - Pa nisi ti Viki sigurno!

- Ovo je bruka i sramota da cura dobije jedan glas - nastavljio je Bosanac o kandidatkinji.

- Meni je sve ovo bilo malo neukusno i malo na silu, pogotovo kandidatkinja broj jedan... Ova prva pesma ti nije trebala, druga hajde, ako ti je bio fokus da izđuskas tih par sekundi sto si đuskala na kraju, okej, to ti je pošlo za rukom - zaključila je Marija, dok je za drugog prokomentarisala da je bio bolji u prethodnom krugu.

- Vrlo nespretno, neuvežbano, pogrešan repertoar za prvu takmičarku. Aladine, dala sam ti glas zbog "Oj jarane, jarane" , tu si bio dobar i zaslužio si moj glas, ali prva pesma "Negde u daljini", pa ti dolaziš iz Bosne, trebalo je tvoj mentor da ti pokaže, jer bi trebalo da on to zna, čudi me da to sa tobom nije prošao i da ti je dozvolio da se tako raspadneš u toj pesmi, to je sevdalinka koja bi trebalo da je njegov fah - rekla je Viki i pecnula Bosanca koji se razbesneo zbog ovih njenih reči, pa se povela žestoka rasprava.

- Ja mislim da je ovde potpuni raspad žirija, jer oni su utremirani velikim stresom šta će ih sačekati, pogotovo Viki, o njoj ne bih sad pričao, ona to kratko i jasno ne zna - rekao je Bosanac koji je prozvao Viki da ne zna šta je sevdalinka, ni kako se ona peva.

Kako se rasprava odužila, Popović je požurivao kolege i nije dozvolio Viki da odgovori Bosancu, na šta se ona razbesnela.

- Molim te da mi daš da završim, inače ću sada da skočim. Bosanac zna da pametuje i da priča, ali kad treba to da pokaže na delu nigde ga nema, maca pojela jezik - vikala je Viki, dok je Bosanac dobacivao nakon čega je Popović bio primoran da im isključi mikrofone, jer nisu prestajali da se svađaju.

