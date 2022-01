OGLASILA SE VIKI MILJKOVIĆ POSLE PRIČA DA NJEN SIN ŽELI DA BUDE SVEŠTENIK: Otkrila detalje, a evo šta je rekla o PRIVATNOM biznisu

Pevačica Viki Miljković zajedno sa suprugom Draganom Tašković Tašketom započela je privatni biznis, a sada je otkrila o čemu je reč.

- Trudimo se da pronađemo nešto najbolje i najadekvatnije za naše kolege, trudimo se da mlade pevače udomimo i skućimo, da imaju krov nad glavom. Propagiramo to da mladi ljudi ulažemu u prave stvari, a ne u poroke i neke prolazne stvari koje danas jesu popularne i aktuelne, a sutra nisu. Mislim da je to jefna jako lepa stvar koja nam se desila i ponosni smo na to, bavimo se i prodajom ekskluzivnih stanova, a bavimo se i uređenjem tih istih stanova, hotela, restorana - rekla je Viki za Grand.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Za Badnje veče lavinu pozitivnih komentara izazvao je snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, a na kojem se vidi kako pevačicin sin Andrej kao dobrovoljac pomaže na ponoćnoj liturgiji, zajedno sa studentima Teološkog fakulteta. Mnogi mediji su preneli da pevačicin sin želi da bude sveštenik.

- Kao što rekoh, mi se trudimo da ljudima koji su u našem timu i kojima smo mentori, prvenstveno našem sinu i našoj familiji da kao javne ličnosti budemo primer kako treba i da tu decu usmerimo na pravi put i da im u ovom ludilu pojasnimo šta je sistem pravih vrednosti i ka čemu treba stremiti, jer u današnje vreme se ludo i brzo živi, vrlo lako se sklizne sa linije pravog puta i nekako su mladi ljudi više skloni da odu stranputicom, jer je to linija lakšeg otpora. Mi smo našeg sina od malena učili pravim vrednostima, Taške i ja smo vernici, poštujemo sve vere, imamo prijatelje svih veroispovesti i trudimo se da sina uputimo na pravi put, a to je da se prikloni veri i da zna da poštuje i svoju i tuđu veru i on od svoje četvrte pete godine pomaže kad se ta Božićna liturgija služi - ispričala je pevačica.

foto: ATA images

Kurir.rs/I.B/Grand

Bonus video:

01:04 Viki u crvenom zapalila masu na Zlatiboru za doček!