SIN VIKI MILJKOVIĆ ŽELI DA POSTANE SVEŠTENIK?! Pevačicin naslednik prisluživao tokom ponoćne liturgije u Hramu Svetog Save

Pevačica Violeta Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške imaju četrnaestogodišnjeg sina koji je veoma uspešan u tenisu, ali je i veoma posvećen crvki.

Kako sada prenosi Alo, postoji mogućnost da će pevačicin naslednik upisati Bogosloviju.

- Andrej se uspešno bavi belim sportom i to svi znaju, ali poslednjih godina, iako je tinejdžer, sve više je zainteresovan za crkvu i pravoslavnu veru, što u današnje vreme nije tipično za njegovu generaciju - počinje izvor i dodaje:

- Viki i Taške su iz tradicionalnih porodica i baš tako su vaspitavali i Andreja. Oni slave sve verske praznike, krsnu slavu, poste i pričeste se bar jednom godišnje. Andrej je ljubav prema pravoslavlju sticao od najranijeg detinjstva. Sa Violetom i Draganom on redovno ide u crkvu i sam sveštenički poziv mu se toliko dopao da je počeo i da pomaže prilikom liturgija. Ovog Božića ispunila mu se velika želja, pa je prisluživao tokom ponoćne liturgije u Hramu Svetog Save - kaže izvor.

Viki retko kada u javnosti priča o svom sinu, ali izvor navodi da je jako ponosna na njega.

- Violeta nema potrebu da se meša u Andrejeve izbore i bez obzira što je još jako mlad, podržava sve njegove odluke i želje. Tako je bilo kada je rešio da se bavi tenisom, tako je i sada kada ga veoma interesuje vera. Viki i Taške su bili oduševljeni i ponosni na njega kada su ga videli u prisluženičkoj odori sa svećama kako sa studentima teologije i onima koji se pripremaju za te studije posvećeno pomaže prilikom ovogodišnje božićne liturgije. Ne bi me začudilo da se Andrej odluči za Srednju bogoslovsku školu nakon koje bi upisao i Bogoslovski fakultet. Za Viki i Tašketa to ne bi bilo ništa novo, a sigurna sam da bi gabez razmišljanja podržali u toj odluci - završava izvor.

Viki je kratko potvrdila ove navode.

- To za nas nije ništa novo jer Andrej pomaže u crkvi od treće godine. To je sve šta mogu da vam kažem - rekla je Viki.

Drama zbog zdravstvenog stanja

Viki Miljković je pre nekoliko godina doživela pravu porodičnu dramu kada je njenom sinu Andreju bilo toliko loše da nije mogao da stane noge.

- Andrej je nekoliko dana imao temperaturu koju nikako nismo mogli da skinemo sirupima, kupanjem, rakijskim oblogama… Nije pomogao nijedan zvanični ili bapski lek. Išli smo kod lekara, uradili analize krvi i to je trajalo nekoliko dana, a onda je temperatura spala, i to je bilo prvo veče da je Andrej normalno spavao. Taman kada sam pomislila da je sve prošlo, probudio me je njegov plač, zapomagao je kako ne može da stane na noge. Ti trenuci su bili strašni, ne ponovilo se - ispričala je svojevremeno pevačica, i objasnila da se njenom sinu tada desio mišićni spazam u donjim ekstremitetima.

