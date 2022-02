MARIJA VELJKOVIĆ NAKON RAZVODA PROGOVORILA O VEZI SA ĐORĐEM DAVIDOM! Šuškalo se da imaju nešto, a ona sad stavila tačku!

Voditeljka Marija Veljković nedavno se razvela od Milana Milovanovića sa kojim ima troje dece.

Ona je dugo ćutala na temu o razvodu, a potom je istakla da joj treba snage da pregura težak period.

- Ovo je godina kada mi se desio najveći uspon i najveći pad u životu. I to je isti događaj, sigurna sam da znate o čemu pričam. Ne bih mnogo pričala o tome, samo bih navela da mi tek predstoji borba, tek slede rezovi, ali ja moram da ima snage za sve to. Nemojte da vam neko staje na senku, nemojte da stavljate druge ljude ispred sebe, u bilo kojoj sferi. Cenite sebe i to što jeste, svoje mišljenje i svoju posebnost, i ne verujte kada vam neko kaže da nešto ne možete i da niste sposobni za to. To vam priča osoba kojoj je to godinama govoreno - rekla je Marija.

- Ne mora da bude tako. Emotivno smo se udaljili i to je bio kraj - dodala je ona.

Marija je nedavno uslikana sa muzičarem Đorđem Davidom nakon čega su krenule glasine da između njih ima nešto više od prijateljstva. Međutim, ona je sada demantovala spekulacije.

- To je zaista zabavno. (smeh) Nas dvoje često odlazimo na kafu, a i putujemo zajedno, jer u predstavi “Seks bomba” glumimo muža i ženu. Van scene smo prijatelji i srećna sam zbog toga. Negde sam pročitala: “Đorđe David joj je pridržao kaput, zajedno su pili ceđenu pomorandžu”. Zamislite kako je to intrigantno!

