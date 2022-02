ON JE OSTAO U NAŠEM STANU, JA SAM SE PRESELILA SA DECOM! Marija Veljković otvoreno o razvodu: Evo da li je postojala 3. osoba!

Voditeljka "Slagalice" Marija Veljković razvela se nakon više od deceniju braka sa Milanom Milovanovićem.

Sada je prvi put za domaće medije govorila otvoreno na ovu temu.

- Kad se udate, mislite da je to do kraja života. Nema druge opcije. No, život nas uči raznim lekcijama. Zapravo, mi smo rastavljeni, a sam razvod je u toku. Papir nije važan, već činjenica da deca i ja imamo novi životni prostor. Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, vole i mamu i tatu. To je jedino bitno - priča Marija, koja otkriva da u njihovom odnosu nije presudila treća osoba.

foto: Zorana Jevtić

- Ne mora da bude tako. Emotivno smo se udaljili i to je bio kraj. Kada ste s nekim jako dugo, a sve više osećate da nije kao pre, takve odluke se same nametnu - iskrena je voditeljka, koja se pre šest dana sa svojom decom preselila u devojački stan.

- Trebalo nam je vreme da bismo se organizovali. On je ostao u našem stanu, a ja sam se sa decom i kučetom preselila u svoj devojački, u kome nisam bila od 2009. godine. Nije lako, ali nastaviš život - ističe ona.

foto: Pritnscreen

