GODINU DANA SMO BILI NA RATNOJ NOZI, PA SE RAZVELI! Pevač stavio tačku na BRAK, a evo šta je razlog!

Nikola Ajdinović poznatiji kao Šećer, nekadašnji finalista "Zvezda Granda" i jedan od najtraženijih pevača, razveo se nakon 7 godina braka.

On je potvrdio da su stavili tačku na brak jer se ljubav ugasila.

- Bolje je da se rastanemo i razvedemo, nego da se svađamo. Poslednjih godinu i po dana bili smo na ratnoj nozi, a već 11 meseci nismo zajedno - potvrdio je Šećer i istakao da iako se ljubav ugasila, zauvek će ostati povezani jer imaju dvoje dece.

foto: Printscreen

- Ono što se dešava između nas roditelja treba da ostane između nas jer naš odnos nikako ne sme da utiče na našu decu. Samo zbog njih bivša supruga i ja smo ostali u kontaktu. Mislim da svaki iole razuman čovek tako razmišlja jer prvenstveno misli na svoju decu, pa tek onda na sebe - istakao je Ajdinović.

Iako nisu uspeli da prevaziđu krizu u braku koja je trajala više od godinu dana, zbog čega mu je na neki način žao, ne krije da je srećan što je ponovo solo. Mada o novoj ljubavi trenutno ne razmišlja.

foto: Printscreen

- Konačno sloboda - našalio se pevač i dodao: - Uživam u slobodi, ali još uvek nisam spreman za novu ljubav. To mi ne treba za sad!

Nakon razvoda posvetio se sebi i doživeo neverovatnu transformaciju. Prvo je poradio na imidžu koji je podrazumevao puštanje brade, a ubrzo zatim stavio i minđušu, ali kako kaže, sve je to bio privremeni hir.

- Jedno vreme sam puštao bradu i to je bio deo mog nekog novog imidža, ali mislim da mi je trenutna dužina brade najbolja. Što se tiče minđuše, to više ne dolazi u obzir. Iskreno da vam kažem, to je više bilo neko zezanje - iskren je nekadašnji finalista.

Podsetimo, tokom takmičenja Nikola je isticao da mu je porodica najveća podrška, kao i da njegova supruga u potpunosti razume njegovo odsustvo.

- Porodica ima puno razumevanja za ono što radim i jako sam srećan zbog toga. Supruga mi je zapravo najveća podrška koju imam - izjavio je tokom učešća u "Zvezdama Granda".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Grand

