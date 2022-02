SVE TAJNE KRŠTENJA LEKINOG I NININOG LAVA: Dobio je kršteno ime koje ima JAKO ZNAČENJE, a evo ko je KUMA

Voditeljka i novinarka Nina Radulović (35) imala je veliki razlog za slavlje, na Svetog Savu krstila je sina Lava (10), kojeg je dobila u braku sa glumcem Branislavom Lečićem. Svečana ceremonija obavljena je u Hramu Svetog Save, a Lav je dobio crkveno ime Božidar, što simbolizuje božji dar.

Kako se Lavu dopala ceremonija?

- Lav se, čini mi se, prvi put osećao odraslo, zrelo i svesno važnosti tog čina. To i jeste jedan od razloga zašto ga nismo krstili kad je bio beba, da bi se sećao trenutka kada je ušao u svet pravoslavlja i da bi razumeo značaj života u veri. On sada pita i razume zašto se posti i krsti i čita o prapočetku, i usvaja sve postulate religije. Bio je srećan što smo svi na okupu, baš na Savindan, i što ga je naš duhovnik, vladika Stefan Šarić krstio. Sa njim gradi poseban odnos. Njegovo preosveštenstvo, vladika Stefan, inače starešina Hrama, učinio nam je veliku čast.

Da li je dobio neki koristan savet od oca Stefana?

- Vladika i jeste tako divan duhovnik baš zato što je neposredan. Lav je kršten tog dana, gotovo neplanirano, upravo na predlog vladike koji se tako dogovorio sa njim na licu mesta. Mi ostali smo samo mogli da se pred njihovim dogovorom poklonimo. To se dogodilo baš na veliki praznik, Savindan, od Boga, i mnogo smo svi srećni zbog toga. Vladika mu je dao savet da u životu sve treba pojednostaviti, baš kao i to krštenje, bez velike pripreme i stresa, samo sa verom u Boga i ljubavlju koja nas povezuje.

Zbog čega ste odabrali Hram Svetog Save?

- Hram je mesto na kome se osećam čarobno. U svakom od 55 miliona delića mozaika prepoznaje se prisustvo našeg prosvetitelja i prvog arhiepiskopa Srpske pravoslavne crkve, velikog ktitora i sveca. Verovatno je malo nas svesno koliko smo blagosloveni što je naša država, za našeg života, završila gradnju ovog svetog mesta, koja traje više od jednog veka.

Koliko vam je vera važna i da li često odlazite u crkvu?

Vera u meni sazreva. Godine mi donose širinu i kupaju me ljubavlju prema bližnjima. Više cenim život, koji me je nekoliko puta stavio na iskušenje, u kom sam ojačala, ali trudeći se da ostanem čista srca. U crkvu - idem često.

Kuma je bila Anita Lazić. Da li ste možda zajedno odabrale crkveno ime i da li kumstvo shvatate u tradicionalnom, pravoslavnom duhu?

- Kuma je, potpuno logično, Anita, sa kojom sam veoma bliska, radimo zajedno, godinama se družimo, a Lava poznaje od rođenja. Ona zna sve o nama i mnogo se volimo. Stvarno je Lavu kao rod, a sada je i pred Bogom njegov oslonac za život. Velika je to odgovornost, a ja znam da ona to od srca oseća. Njena ćerkica Nina je kao sestra Lavu, koji je crkveno ime Božidar dobio jer je on zaista naš božji dar.

Činu krštenja prisustvovao je i vaš bivši suprug Branislav. Da li sve odluke o sinu donosite zajedno?

- Uvek i zauvek!

