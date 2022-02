OD MNOGIH NAPRAVIO ZVEZDE, A NA SAMRTI NIKO NIJE HTEO DA GA OBIĐE: Minimaks estradu nije primao u kuću, a evo kako ih je pljuvao

Milovan Ilić Minimaks umro je, 8. februara 2005. godine, bio je čovek koji je iznedrio mnoge poznate ličnosti i čije se ime pamti i danas. Iza njega su ostali brojni intervjui, aforizmi i humoreske, njegov život bio je neobičan, a način na koji je vodio i njega i emisije nekovencionalan.

Poznat po šarmatnosti, oštroumnosti, brzim i britkim mislima, Milovan Ilić Minimaks objavio je sedam knjiga aforizama i dve knjige poezije.

- Rođen sam 5. novembra, u znaku škorpije, što mi je posebno drago. Jer, da mogu da biram horoskopski znak, opet bih izabrao škorpiju, koja je dosta nezgodna, a čujem da ima - ispričao je Minimaks u jednom intervjuu.

U Beograd je došao 1957. na studije prava.

Objavljivao je humoreske u “Politici”, ubrzo je počeo da radi u satiričnom listu “Jež”, a svoju radio emisiju “Minimaks” - minimum govora, maksimum muzike, pokrenuo je 1967. godine.

Po toj emisiji je dobio svoj čuveni nadimak. Za samo mesec dana i emisija i on postali su neverovatno poznati.

Na početku emisije uvek govorio: “Dragi moji i drage moje”, a na kraju: “Ćao, nema više”. Sa sagovornicima je bio na “ti”, što je bilo veoma drsko u to vreme.

Puštao je atraktivnu i komercijalnu muziku. I pored ogromne popularnosti, emisija je ukinuta posle pet godina, sa obrazloženjem da je šund i kič! Milovan je odmah pokrenuo novu emisiju, koja se emitovala nedeljom u podne. Bio je to legendarni “Tup-tup”, koji je potrajao pune 22 godine! I on je nasilno ukinut, bez objašnjenja.

- Svoj život bih mogao da ispričam za sedam sati, ali i za sedam minuta s obzirom na to da je dosta uzbudljiv i zanimljiv, ali bez nekih mnogo značajnih događaja - tvrdio je on.

Bio je jedan od prvih nekonvencionalnih voditelja koji je pored klasične najave ubacivao viceve, doskočice i džinglove. Ipak, u duši i po talentu bio je književnik.

- A ovo što sam sad voditelj to je isto kad bi neko ko je završio atomsku fiziku, a nema posla, vozio taksi - rekao je on davno u intervjuu za Jugopapir.

Roditelji i usvojena sestra

Kako su se njegovi roditelji razveli, majka se preudala, a njegov očuh je odlučio da usvoji napuštenu devojčicu iz niške bolnice.

- Svom ocu Dragoljubu bio sam jedino dete, a moja majka se kasnije ponovo udala i u tom braku rodila ćerku, a jednu devojčicu usvojila. Zbog toga smatram da imam dve najrođenije sestre, između ostalog i zato što sam odrastao sa njima - govorio je on.

Družio sa mnogim estradnim kolegama, a kada se razboleo, Kemal Monteno i Arsen Dedić su se pobrinuli da mu obezbede mesto u bolnici u Padovi. Ipak, privatno nikada nije bio dobar sa poznatima.

- Ne sećam se da je neki pevač ili bilo ko sa estrade ikada ušao u moju kuću, jer posao je jedno,a privatnost drugo - isticao je Minimaks.

Upravo je Minimaks Breni dao nadimak Lepa Brena. Naime, kao mlada pevačica ona je vrlo brzo započela samostalnu karijeru i dobila je stalan posao u hotelu Park, u Novom Sadu. Usledio je i njen prvi album u izdanju PGP RTS-a na kojem je sarađivala sa čuvenim kompozitorom Milutinom Popovićem Zaharom.

Posebno se izdvojila pesma „Čačak“ sa kojom je bend učestvovao u emisiji „Hit parada“, ali zbog oskudne odeće snimak nije prikazan. Nakon toga ga je Milovan Ilić Minimaks pustio u svojoj emisiji i Brenin nadimak je dopunio pridevom "lepa". Pevačica je nastavila da niže uspehe i dostigla veliku slavu kao i brojne fanove širom sveta.

Podsetimo, dok su devedesetih trajali protesti studenata i koalicije Zajedno protiv tadašnjeg režima Slobodana Miloševića bilo je primetno i prisustvo mnogih javnih ličnosti koje su podržale ove proteste.

Ono što je takođe bilo primetno je da među tim istim javnim ličnostima gotovo da nije bilo predstavnika prevača narodne muzike. Upitan zašto je to tako, jedan od najpopularnijih voditelja sa ovih prostora Milovan Ilić Minimaks je imao spreman odgovor - ne protestuju jer im je dobro.

"U sred ove gužve oko protesta studenata i koalicije Zajedno kada su me pitali zašto ne preotestuju narodnjaci nego samo glumci ja sam rekao da glumci protestuju zato što im je loše, zato što loše žive, zato što su završili fakultete zato što su visoko obrazovani i zato što su veliki umetnici kao Milena Dravić koja je nedavno ušla u Enciklopediju svetskog filma a koja živi u soliteru i vozi juga", rekao je u dahu Minimaks. Kako je tada izjavio većina glumaca ima platu 1.000 dinara.

"Pevači ne protestuju jer imaju kuće, bazene, vile, vikendice. Ne protestuju jer im je dobro i najverovatnije mole Boga da ostane ovaj sistem i ovaj režim i ovo stanje što duže. Rekao sam čistu istinu", istakao je tada Minimaks.

Kako je rekao većina tih pevača ne zaslužuje da se o njima mnogo priča.

"To su ljudi koji su u mladosti verovatno živeli vrlo skromno, bili su gladni i žedni. Sad su došli do nekih velikih para i sad bi da se to i vidi i ne vidi. I da budu bogati i da to ljudi znaju a da opet mogu da izađu pred studente i da kažu – ja sam uz vas. Međutim ne može baš sve", rekao je Minimaks.

