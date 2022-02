VODITELJKA SLAGALICE POKAZALA DETALJE IZ DEVOJAČKOG STANA: Iz PENTHAUSA na Dorćolu sa TROJE dece uselila se u ovaj JEDNOSOBAN!

Voditeljka Marija Veljković prošle godine se razvela od supruga Milana Milovanovića, a nakon toga je sa troje dece napustila stan na Dorćolu u kojem su zajedno živeli i preselila se na drugi kraj grada.

Dok je bila u srećnom braku, Marija je sa mužem i naslednicima živela u penthausu u centru grada, u jednoj dorćolskoj ulici. Međutim, nakon odluke da se razvedu, sa decom se iselila iz pomenutog stana i vratila se u svoj devojački, jednosoban stan, koji se nalazi u naselju Medaković.

Marija s vremena na vreme deli fotografije iz sadašnjeg doma, a na poslednjoj koju je objavila, a koju možete videti iznad, može se videti da je stan u kome sada živi prepun detalja i da odiše toplinom i ljubavlju.

- Kad se udate, mislite da je to do kraja života. Nema druge opcije. No, život nas uči raznim lekcijama. Zapravo, mi smo rastavljeni, a sam razvod je u toku. Papir nije važan, već činjenica da deca i ja imamo novi životni prostor. Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, vole i mamu i tatu. To je jedino bitno - rekla je voditeljka nedavno.

Podsetimo, voditeljka je otkrila da se preselila sa decom.

foto: Printscreen/Instagram

- Trebalo nam je vreme da bismo se organizovali. On je ostao u našem stanu, a ja sam se sa decom i kučetom preselila u svoj devojački, u kome nisam bila od 2009. godine. Nije lako, ali nastaviš život - ističe ona.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

