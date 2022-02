SAD SU U NJENOM DEVOJAČKOM: Zavirite u stan voditeljke Slagalice na Dorćolu iz koga se iselila sa troje dece i sve ostavila MUŽU

Dom Marije Veljković, u kome do nedavno idila nikada nije bila narušena, za svega nekoliko meseci prvo je postao teren za kompromis supružnika koji su neko vreme uprkos pokrenutoj brakorazvodnoj parnici, morali da žive pod istim krovom, a zatim je dečija graja potpuno utihnula. Marija Veljković sa decom se iselila.

U porodičnom stanu na Dorćolu Marija Veljković i Milan Milovanović živeli su zajedno sa svoje troje dece, uprkos pokrenutoj brakorazvodnoj parnici.

Cilj voditeljke i arhitekte bio je da njihovo troje dece shvati da će čak i kada se rastanu njima oni uvek biti mama i tata.

Dom Marije Veljković i Milana Milovanovića za supružnike koji još nisu zvanično razvedeni bio je mesto kompromisa, a za mališane bio je i ostaće oaza ljubavi.

Ušuškan, funkcionalan i topao stan, osmišljen je tako da svakom članu porodice u njemu bude prijatno, a mališani imaju, svako svoj omiljeni kutak.

Podsetimo, voditeljka je otkrila da se preselila sa decom.

- Trebalo nam je vreme da bismo se organizovali. On je ostao u našem stanu, a ja sam se sa decom i kučetom preselila u svoj devojački, u kome nisam bila od 2009. godine. Nije lako, ali nastaviš život - ističe ona.

- Kad se udate, mislite da je to do kraja života. Nema druge opcije. No, život nas uči raznim lekcijama. Zapravo, mi smo rastavljeni, a sam razvod je u toku. Papir nije važan, već činjenica da deca i ja imamo novi životni prostor. Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, vole i mamu i tatu. To je jedino bitno - pričala je Marija.

