POMERI SE DA TE NE POLOMIM SAD! Milici Todorović momak iz publike hteo da snima međunožje ONA URADILA NEŠTO O ČEMU ĆE SE PRIČATI!

Sa Milicom Todorović uvek bude zabavno, veselo i vrlo iskreno. Tako je bilo i prilikom intervjua pre njenog nastupa u popularnom beogradskom klubu kada je za Kurir televitiju otkrila da li joj smetaju male grudi, kakve joj neprijatnosti publika priređuje na nastupima i koja koleginica nije htela da joj učini uslugu.

Milica Todorović otkrila je i šta joj se se sve dešavalo na nastupima.

- Dešavalo mi se da zbog neprijatnosti prekinem nastup. A nekad gađam tim istim predmetom. Dva ili tri puta mi se to desilo. Jednom me je jedan dečko gađao paklom od cigara. Ledom su me gađali, a jednom me je flaša od viskija pogodila u koleno. Jedan dečko je dole spustio telefon, a ja sam nosila suknju. Prvo sam ga šutnula u ruku, pa sam mu uzela (telefom). Rekao mi je kao "šta ti meni...", kažem mu ja: "Pomeri se, da te ne polomim sad ovde". Telefon sam mu bacila u publiku - priznala je Milica Todorović za Kurir televiziju.

A onda je Milica progovorila i o pevačici Senidi.

- Sviđa mi se Behute. Senida nije htela da mi da matricu da zu pesmu. Ne znam zašto. Senida pitam te javno, zašto? - priznala je Milica Todorović.

