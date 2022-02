SPUSTIO JE TELEFON ISPOD MOJE SUKNJE, A JEDAN ME JE GAĐAO FLAŠOM VISKIJA! Milica Todorović o neprijatnostima, a ovako REAGUJE

Foto: Printscreen/Magazin In

Milica Todorović progovorila o je neprijatnostima koje je doživela tokom svoje karijere.

Ona je tom prilikom otkrila i kako reaguje kada dođe do incidenta.

- Nekada prekinem nastup, nekad ga gađam tim istim predmetom. Možda, dva-tri puta mi se desilo. Mislim da me je jedan dečko gađao paklom cigara, onda ledom su me gađali i jednom me pogodila falaša viskija u koleno - prepričavala je Milica, pa ispirčala kako se obračunala sa momkom koji je želeo da joj fotografiše intimnu regiju:

- Jedan dečko je spustio telefon ispod moje suknje. Prvo sam ga šutnula u ruku, a zatim sam mu rekla: "Pomeri se da te ne polomim sada!" Imam tu dečačku prirodu, volim da se potučem. Na kraju sam mu bacila telefon u publiku. Kad radiš u klubu, kafani, tu ima alkohola. Bogu hvala, nisam imala nekih ozbiljnijih situacija - zaključila je ona.

