ZAVIRITE U GARDEROBER LIDIJE VUKIĆEVIĆ! Nema igla gde da padne, sve pod konac, objavila fotku i poručila da joj NIJE LAKO! (FOTO)

Lidija Vukićević često objavljuje fotografije i snimke sa raznih putovanja, iz svog doma, ali i ostavi bez teksta svojim izgledom.

Lidija se sada pohvalila omiljenim kutkom u njenom domu. U pitanju je garderober u koji više nema igla gde da padne, a glumica o svemu vodi računa.

Kako je objasnila, kod nje sve mora da bude "pod konac".

- Celog života mora da mi bude "sve pod konac". Nije meni lako - napisala je glumica u opisu fotografije.

Inače, glumica je nedavno priznala i da je ispunjena u ljubavnom životu.

- Što se energije tiče, cele godine vlada, dobra energija. Mislim da je to mnogo važnije nego da vlada samo kada su praznici i kad se nešto događa, tako isto je i sa ljudima. Sa kim nisam dobra, ne čestitam mu rođendan jer je u suprotnom to foliranje. Ove godine sam ukrasila kompletnu kuću i okitila božanstvenu jelku do plafona. Ne znam kako ću provesti ovogodišnje praznike, jer nikada ništa ne znam unapred, meni se najbolje stvari događaju kada dolaze spontano. Sada se radujem što mi je kuća ovako okićena, uživam u tom kućnom ambijentu - rekla je Lidija.

