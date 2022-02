SVI DETALJI PORODIČNE DRAME NAŠE OLIMPIJKE: Egipćanin pokazao i PREPISKE sa Jasninom ćerkom, evo šta mu je Lea pisala pred ODLAZAK

Lea Šekarić, ćerka naše legendarne olimpijske šampionke Jasne Šekarić, krajem prošle godine dobila je ćerku Sofi sa Egipćaninom Sajedom Abubakrom, a pre mesec dana ova bivša zadrugarka se vratila sa bebom u Srbiju.

Njen suprug Sajed, koji radi kao di-džej, ostao je u Egiptu, odakle se oglasio za Alo! i izneo niz šokantnih optužbi na račun svoje supruge, ali i njene majke, proslavljene sportistkinje Jasne Šekarić, svoje tašte.

U prilog tih tvrdnji Sajed je prikazao i prepisku sa Leom, a u kojoj mu ona navodno piše da nema nameru da se vrati u Egipat i traži mu da se odrekne starateljstva nad detetom, piše Alo.

- Prolazim kroz agoniju već mesec dana otkako je Lea sa našom ćerkom doputovala u Srbiju. U našem odnosu nikada nije bilo problema. Mi smo zajedno godinu i po i u novembru prošle godine smo dobili ćerku Sofi. Naš plan je bio da se nakon porođaja svi preselimo u Srbiju, ali bilo je potrebno najpre srediti dokumentaciju - objasnio je Sajed i otkrio kako je došlo do povratka njegove supruge u Srbiju.

foto: Printscreen

- Lea mi je rekla da joj je baka bolesna, da žena ima 80 godina i da su male šanse da će preživeti, te da ne želi da umre dok ne vidi praunuku Sofi. Plakala je i objasnila mi da joj je deda umro pre nego što je upoznao našu ćerku i da ne želi da se isto desi njenoj babi. Ja sam razumeo situaciju, i podržao sam je u odluci da s našom ćerkom dođe u Srbiju kako bi bila uz bolesnu baku. Rekla je da će se zadržati smo dve nedelje jer ne može da izdrži duže bez mene i ja sam potpisao dozvolu da izvede dete iz države na 15 dana. Međutim, tri dana nakon što je sletela u Beograd sve se promenilo - prepričavao je čitavu situaciju di-džej iz Egipta.

Prema njegovim rečima, tada je Lea navodno zatražila od njega da se odrekne starateljstva nad ćerkom, pod izgovorom da jedino tako može da dobije medicinsku negu u Srbiji.

- Počela je da me laže. Rekla mi je da naša ćerka mora da primi vakcinu, a da to ne može da uradi ukoliko ja njoj ne dam potpuno starateljstvo nad Sofi. Ja nisam želeo to da uradim jer bih se na taj način odrekao svog deteta, izgubio bih sva prava na nju. Rekao sam joj da ćemo sve srediti kada se vrati, ali ona to nije želela. Rekla je da se ona više ne vraća u Egipat i da ću morati da dođem u Srbiju ukoliko želim da vidim ćerku. Ja sam bio spreman da promenim život, da dođem da živim u Srbiji. Čak i da mi je rekla da dolazi sa detetom da živi u Beograd i da me čeka dok ne sredim papire i na to bih pristao, ali ovo mi je bilo neprihvatljivo. Govorio sam joj da ima dozvolu da izvede dete samo na 15 dana, da je ovo otmica, ali nije odustajala - pričao nam je Sajed.

Njegovim optužbama tu nije bio kraj.

foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da je sve isplanirala sa svojom majkom Jasnom. Ona je oduvek bila protiv naše ljubavi. Kada je saznala da je Lea trudna sa mnom, rekla joj je da dođe u Srbiju, a mene da slaže da je izgubila bebu. Znao sam da nešto nije u redu jer čim je Lea sa bebom sletela u Srbiju, Jasna me je blokirala na svim mrežama. Pre nedelju dana, kada sam rekao Lei da joj neću dati starateljstvo, i ona me je blokirala i od tada nemam nikakve informacije o svom detetu. Ne znam šta da radim. Lea je uzela sav novac, nemam dovoljno za advokata, ali ne planiram da odustanem od borbe za Sofi - gotovo neverovatne su tvrdnje ovog Egipćanina.

Lea je kratko poručila da ne želi da se oglašava na ovu temu.

- Zahvaljujem se na interesovanju, ali ja ne želim ništa da komentarišem, razumite me - rekla je Lea.

U prepisci koju je Sajed prosledio prikazane su poruke u kojima mu Lea, navodno, poručuje da mora da joj da starateljstvo nad ćerkom jer prema srpskim zakonima Sofi ne može da ima oca sa četiri prezimena.

- Ne mogu joj srediti papire sa tvojim imenom jer ti je prezime predugačko, a prema našem zakonu ne smeš imati četiri prezimena, već samo jedno i zbog toga to mora biti prezime njene majke. Moraš mi dati starateljstvo da bih je vakcinisala - stoji u prepiskama koje je javnosti dostavio Sajed.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

00:49 SRPSKA BLOGERKA KUMOVALA NA VENČANJU DŽENI I GLUMCA, A IZVREĐALI JE ZBOG HALJINE: Htela si da zaseniš MLADU! Lea se odmah oglasila