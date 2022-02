ISPLIVALI DETALJI IZ PRIVATNOG ŽIVOTA LEPE BRENE Evo kako je pevačica dobila NADIMAK, a ovaj čovek je prognozirao sve njene uspehe

Lepa Brena pre nego što je postala najpoznatija pevačica u regionu, bila je jedna prosečna devojčica iz Brčkog, a sada je otkrila kako je dobila čuveni nadimak.

- Rođena sam u Tuzli, a odrasla u Brčkom. Otac Abid je bio medicinski tehničar, a majka Ifeta krojačica. Pored njih, rasla sam i uz stariju sestru Faketu i brata Faruka. Bili smo obična jugoslovenska porodica. Kada pomislim na detinjstvo, setim se divnih jutara i prelepog mirisa koji je dopirao iz kuhinje dok je moja majka spremala doručak. Zatim bi sela za mašinu, počela da šije i peva sevdalinke - priseća se folk zvezda za Hit Informer.

foto: Printscreen/Grandmagazin

Osnovnu školu završila je u Brčkom, a aktivno se bavila i sportom.

- Mnogo sam volela košarku i trenirala sam je u lokalnom klubu Partizan. Sve devojke su imale kratka imena po kojima ih je trener Vlada dozivao. Jedino mu se nije dopadalo moje ime jer mu je bilo komplikovano da me zove Fahreta. Jednom mi je pred početak utakmice rekao: "Zvaću te Brena." Tog dana sam igrala najbolje i dala najviše koševa. Zahvaljujući treneru Vladi, ceo grad je počeo da me zove Brena - seća se pevačica i dodaje da joj je nepoznati muškarac u sedmom razredu osnovne škole prorekao da će postati zvezda:

- S majkom sam otišla kod komšinice Sene na kafu. Odjednom se na vratima pojavio stariji čovek i tražio čašu vode. Pogledao me je i pitao: "Čija si?", a majka mu je odmah odgovorila: "Moja je, valjda se vidi da ličimo." Tada je rekao: "Kao što je poznat Tito, tako će biti poznata i ona." Svi smo ga pogledali zgranuto jer smo mislili da priča gluposti. Ali onda je dodao: "Nisam lud, bićeš veoma uspešna žena. Putovaćeš dokle ti pogled dopire, imaćeš novca koliko rukama možeš da zgrneš u naručje." Zamolio me je da svaki put kada ga se setim zapalim sveću za njega. To činim i danas! - ispričala je Brena.

foto: Nemanja Nikolić

Nakon završene srednje škole, Brena je 1979. godine spakovala kofere i preselila se u Beograd.

- Zahvaljujući ocu, zavolela sam medicinu, ali je taj fakultet bio preskup za nas. Zato sam odlučila da upišem turizam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. U tom periodu sam teško izlazila na kraj sa troškovima jer je život u velikom gradu bio skup. Nisam mogla sebi da ispunim neke želje, klasične studentske, na primer da sa svojim kolegama otputujem na ekskurziju. Jela sam hleb i jogurt, a ako bih htela nešto slatko, onda bih to pošećerila - priča Brena, koja je zbog svega toga odlučila da se vrati kući:

- Stajala sam na autobuskoj stanici tužna i očajna. Nebo je bilo sivo sa tmurnim oblacima. Počela je da pada kiša, a autobusa nije bilo ni na vidiku. Prišao mi je jedan mali pas, tužno me pogledao i šćućurio se pored mojih nogu. Sevnula je munja i udario grom, a meni kao da se nešto prosvetlilo u glavi. Odlučila sam da uzmem sudbinu u svoje ruke. Sačekala sam autobus, otišla onako mokra u stan da se presvučem, uzela kofer i vratila se u Brčko - rekla je pevačica.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/HIT/M.M.

Bonus video:

00:06 Lepa brena uživa u Majamiju sa filipovom majkom