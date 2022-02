KAD SE PEVAČICA POJAVILA, BILA JE TOTALNO DRUGAČIJA: Marija Mikić priznala šta je menjala na LICU, druge se ne bi usudile da KAŽU!

Pevačica Marija Mikić odgovarala je na pitanja fanova i otvoreno progovorila o estetskim korekcijama.

Marija Mikić je od početka svoje muzičke karijere nekoliko puta menjala imidž, a javnosti je postala poznata kada je imala smeđu, dugu kosu.

Nakon toga ona je rešila da se ofarba u plavo, a tom stilu ostala je duže vreme dosledna. Ipak, pred kraj 2020. Mikićeva je iznenadila sve novom promenom kada je izgled u pitanju. Ona je tada svoju dugu kosu na iznenađenje mnogih skroz skratila, a od tada nije drastično menjala imidž.

foto: Printscreen/Youtube

Kada su u pitanju estetske korekcije, pevačica je u emisiji "One on one" na IDJTV otkrila da je imala dve, pa precizirala o čemu se radi:

- Vidim da sve to zanima. Radila sam usta, jako malo i pokajala sam se zbog toga - rekla je ona i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Takođe, radila sam podočnjake, od umora su mi se napravili. To nije ništa strašno, postoji jedan špric koji popuni sve neravnine, i to radim na svakih šest meseci.

Takođe, ono što je Marijine fanove još zanimalo je i čime bi se ona bavila da nije pevačica.

- Bila bih producent. Ono što bih volela, a ne mogu to je da sam medicinski radnik. Pogrešila sam profesiju - našalila se Marija.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/IDJTV

Bonus video:

00:16 Pevačica Marija Mikić blistala u emisiji KONTRASHOW